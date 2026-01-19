自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

防缺藥重演 藥事法、藥害救濟法修法通過初審

2026/01/19 21:00

立法院社福及衛環委員會19日審查藥事法、藥害救濟法部分條文修正草案，衛福部次長林靜儀列席備詢。（記者羅沛德攝）

立法院社福及衛環委員會19日審查藥事法、藥害救濟法部分條文修正草案，衛福部次長林靜儀列席備詢。（記者羅沛德攝）

〔中央社〕為強化缺藥預警與應變機制，避免斷藥情形再次發生，立法院社會福利及衛生環境委員會今天完成「藥事法」及「藥害救濟法」修正草案審查，2案順利送出委員會。

國內於2024年發生輸液大廠永豐化學工業股份有限公司嚴重違反藥品優良製造規範（PIC/S GMP）且許可證到期，導致國內生理食鹽水供貨斷鏈事件。為防止再次發生，行政院會去年12月通過「藥事法」及「藥害救濟法」修正草案，送立法院審議。

立法院衛環委員會今天審查相關修法草案，衛福部書面報告指出，此次修法重點包含掌握必要藥品供應情形、強化穩定藥品供應措施、完善專案核准藥品規範，並配合相關修法增訂違反罰則，以及完備藥害救濟制度。

衛環委員會排審召委、民進黨立委劉建國表示，過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，國內多項藥品供應不穩，甚至出現斷藥危機，嚴重影響病患用藥權益，此次修法即是針對制度缺口補強，確保民眾用藥安全。委員會中凝聚高度共識，2部法案順利完成審查送出委員會。

民眾黨立委陳昭姿質詢指出，台灣市場小、藥價低、健保給付還會更動藥價，相關因素都可能影響藥廠持續供應台灣市場藥品意願。此次修法強調藥廠供貨通報義務，是將結構性風險轉化為個別廠商責任，可能反而因過度加重責任，導致廠商退出市場。

對此，衛福部次長林靜儀說明，政府已提出「國家藥物韌性整備計畫」，就是為防缺藥事件重演。針對少數必要藥品，健保署已推動最低價格的「地板價」保障，藥價不會往下降，甚至可能往上調，以確保供應韌性。

劉建國指出，「藥事法」修法重點在於強化缺藥的預警與應變機制，主管機關應及早掌握藥品供應風險，並建立即時處理措施，避免斷藥情形發生。同步修正的「藥害救濟法」則將因缺藥而緊急專案輸入的藥品，正式納入藥害救濟適用範圍，讓病患獲得完整保障。

