健康網》麵包怎麼吃穩血糖又防癌？ 腫瘤醫推3技巧

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎指出，多項研究發現，長期高血糖與高胰島素狀態，會促進慢性發炎、腫瘤生長訊號，導致癌症風險上升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕麵包是很多人喜歡的食物之一，但常擔心易讓血糖飆高，或增加其他健康風險。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎指出，多項研究發現，麵包等澱粉類食物經過冷卻、冷凍後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉（Resistant Starch），可減緩消化吸收速度，有助血糖不失控，對腸道菌也有益。此外，長期高血糖、高胰島素也易促進慢性發炎、腫瘤生長訊號等狀況，導致癌症風險上升，提醒愛吃麵包的人掌握3個正確吃法，也能吃得穩糖又防癌。

抗性澱粉消化吸收慢 血糖不失控

廖志穎於臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文表示，根據英國《European Journal of Clinical Nutrition》發表的研究顯示，白麵包冷凍後再回烤，餐後血糖反應明顯下降。另一篇發表於《Nutrition & Metabolism》的研究也證實，「冷卻－再加熱」的澱粉結構改變，可減少血糖波動與胰島素負擔。

請繼續往下閱讀...

至於為什麼減糖和癌症預防有關？他說明，這是因為長期高血糖與高胰島素狀態，會促進慢性發炎、胰島素阻抗、腫瘤生長訊號、癌症風險上升。研究也顯示，高糖飲食與多種癌症，如大腸癌、乳癌、胰臟癌等風險增加相關。因此，控制血糖，就是抗發炎與預防癌症的重要一環。

麵包冷凍再回烤 穩糖又防癌

此外，廖志穎也分享聰明吃麵包的3個小技巧：

●先冷凍再吃：冷凍後再回烤，可降低升糖反應。

●搭配蛋白質與好油：如雞蛋、堅果、橄欖油等，可進一步穩定血糖。

●避開高糖抹果醬：選擇無糖、低糖或原型食物。

他並強調，減糖不是不吃澱粉，而是吃得更聰明。透過簡單的飲食調整，降低血糖波動、減少慢性發炎、改善代謝環境，就能為身體打造不利於癌細胞生長的環境，也是維持長期健康的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法