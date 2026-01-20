自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》麵包怎麼吃穩血糖又防癌？ 腫瘤醫推3技巧

2026/01/20 09:52

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎指出，多項研究發現，長期高血糖與高胰島素狀態，會促進慢性發炎、腫瘤生長訊號，導致癌症風險上升；示意圖。（圖取自freepik）

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎指出，多項研究發現，長期高血糖與高胰島素狀態，會促進慢性發炎、腫瘤生長訊號，導致癌症風險上升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕麵包是很多人喜歡的食物之一，但常擔心易讓血糖飆高，或增加其他健康風險。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎指出，多項研究發現，麵包等澱粉類食物經過冷卻、冷凍後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉（Resistant Starch），可減緩消化吸收速度，有助血糖不失控，對腸道菌也有益。此外，長期高血糖、高胰島素也易促進慢性發炎、腫瘤生長訊號等狀況，導致癌症風險上升，提醒愛吃麵包的人掌握3個正確吃法，也能吃得穩糖又防癌。

抗性澱粉消化吸收慢 血糖不失控

廖志穎於臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」發文表示，根據英國《European Journal of Clinical Nutrition》發表的研究顯示，白麵包冷凍後再回烤，餐後血糖反應明顯下降。另一篇發表於《Nutrition & Metabolism》的研究也證實，「冷卻－再加熱」的澱粉結構改變，可減少血糖波動與胰島素負擔。

至於為什麼減糖和癌症預防有關？他說明，這是因為長期高血糖與高胰島素狀態，會促進慢性發炎、胰島素阻抗、腫瘤生長訊號、癌症風險上升。研究也顯示，高糖飲食與多種癌症，如大腸癌、乳癌、胰臟癌等風險增加相關。因此，控制血糖，就是抗發炎與預防癌症的重要一環。

麵包冷凍再回烤 穩糖又防癌

此外，廖志穎也分享聰明吃麵包的3個小技巧：

先冷凍再吃：冷凍後再回烤，可降低升糖反應。

搭配蛋白質與好油：如雞蛋、堅果、橄欖油等，可進一步穩定血糖。

避開高糖抹果醬：選擇無糖、低糖或原型食物。

他並強調，減糖不是不吃澱粉，而是吃得更聰明。透過簡單的飲食調整，降低血糖波動、減少慢性發炎、改善代謝環境，就能為身體打造不利於癌細胞生長的環境，也是維持長期健康的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中