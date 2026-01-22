自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健檢好好看》尿酸高害「痛風」勿忘關節液檢查

2026/01/22 09:00

尿酸可以透過抽取關節液檢查，顯微鏡下看到尿酸結晶以診斷痛風。（合成圖）

尿酸可以透過抽取關節液檢查，顯微鏡下看到尿酸結晶以診斷痛風。（合成圖）

〔健康頻道／綜合報導〕近日寒流來襲，人體的熱量因為寒冷消耗得快，當然也引發了大家心中對美食的渴望。不過吃麻油雞、薑母鴨這類含有酒精的料理，或是喝酒配炸雞等節慶餐，要特別小心「痛風」。西園醫院家醫科醫師蔡思盈表示，近年痛風年輕化現象確實存在，要確定痛風必須抽取關節液檢查，且除了須減少特定飲食以外，也需適當減重，積極調整。

西園醫院家醫科醫師蔡思盈引用一個案例說明：在我的夜診時段，看見一個熟悉的名字掛號進來， 38歲的廖先生，辦公室上班族，身高165公分，體重83公斤，BMI為30.48，兩年前診斷高血壓後持續在我的門診追蹤治療，「奇怪了，還不到這位病人回診的時間呀？」，我馬上就發現不對勁－他的步伐沉重，右腳看起來有狀況，臉上出現痛苦的表情。「醫師快幫我！我右腳腫起來，走路超痛，快不能上班了！」。

我定睛一看，他的右腳大拇指第一節關節（第一蹠趾間關節）非常紅腫，且觸碰按壓都會疼痛，內心有了答案：「痛風急性發作」！

「你前幾天吃了什麼大餐嗎？有喝酒嗎？」，我默默點開他之前的健檢抽血資料，血中尿酸濃度高達9.0mg/dL，「前幾天剛好尾牙，大魚大肉、喝酒樣樣來，是因為這樣所以才痛風的嗎？」。我趕緊開了症狀緩解藥物以及降尿酸藥物，期望後續將他血中尿酸控制在<6.0mg/dL，並且囑咐廖先生須戒酒、少吃高普林食物等，希冀能預防痛風再次發作。

尿酸是「核甘酸」（普林）的代謝產物，人體內的尿酸八成由自身老化細胞分解產生，其餘兩成由飲食攝取而來，所以生成過多或排泄不良都可能增加血中的尿酸。當血中尿酸濃度過高（男性高於7mg/dL，女性高於6mg/dL）、無關節炎發作，稱為無症狀高尿酸血症，此階段僅為生化異常，調整飲食及生活習慣即可改善；當血中尿酸過飽和、產生「尿酸鹽結晶」，進入關節腔隙中再進一步引起發炎反應即為「痛風」，「痛風性關節炎」好發於下肢大拇指、腳踝、足背、膝蓋等處，並且有紅腫熱痛的症狀，通常為急性。

但如若痛風病人沒有控制好尿酸，皮下及關節可能產生「痛風石」，容易引發關節變形及感染等併發症。此外慢性高尿酸血症患者也容易擁有尿酸性腎臟結石。

要確定痛風必須抽取關節液檢查，在顯微鏡下看到尿酸結晶可確定診斷，此外可以透過臨床表現搭配實驗室檢查、影像學檢查計算分數診斷。影響痛風及高尿酸血症的因子有－肥胖、代謝症候群、高血脂、高血壓、高血糖等；痛風及高尿酸血症也已證實為心血管疾病、慢性腎病變高度相關的風險因子。因此積極的降尿酸及控制高普林飲食的攝取，對痛風有預防效果以外，也可減少後續引發心血管疾病及腎臟病的機率。

飲食需避免攝取過多酒精、濃湯、動物內臟、某些魚類及蝦蟹、含糖飲料等，另每天水量要充足以幫助尿酸排除代謝；適度減重，檢查是否不當使用某些藥物（例如利尿劑），符合降尿酸藥物治療標準時適度使用藥物降低尿酸。

在現代社會，過度豐盛的飲食、不良的生活習慣導致許多人尿酸過高而不自知，痛風年輕化也是需要注意的現象，若能及早發現並積極調整，相信大家會更健康！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

西園醫院家醫科醫師蔡思盈表示，尿酸是「核甘酸」（普林）的代謝產物，人體內的尿酸八成由自身老化細胞分解產生，其餘兩成由飲食攝取而來。（蔡思盈提供）

西園醫院家醫科醫師蔡思盈表示，尿酸是「核甘酸」（普林）的代謝產物，人體內的尿酸八成由自身老化細胞分解產生，其餘兩成由飲食攝取而來。（蔡思盈提供）

