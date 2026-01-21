自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》地中海飲食也有素食版？ 營養師曝3日懶人菜單

2026/01/21 12:02

營養師楊斯涵表示，地中海飲食核心為豐富的植物性食材，使用鷹嘴豆、優格碗等，也可變化為素食版的地中海飲食菜單，同樣營養又健康；示意圖。（圖取自Freepik）

營養師楊斯涵表示，地中海飲食核心為豐富的植物性食材，使用鷹嘴豆、優格碗等，也可變化為素食版的地中海飲食菜單，同樣營養又健康；示意圖。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕地中海飲食是一種以植物性食物為主，使用橄欖油為主要油脂，多吃魚類海鮮，適量攝取乳製品、家禽和蛋，並限制紅肉與加工食品的全球健康飲食模式，但若不想吃肉類海鮮怎麼辦？對此，營養師楊斯涵表示，其實地中海飲食的核心本來就是豐富的植物性食材，推薦使用莓果燕麥、酪梨吐司、優格碗等，也可變化為素食版的地中海飲食，並特別設計3日懶人菜單，製作簡單又營養。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文指出，你是否也想嘗試連年蟬聯全球冠軍的「地中海飲食」，但又不想吃那麼多肉類、海鮮？其實不用擔心吃素會餓肚子或沒營養，並推薦以下這份簡易3日地中海素食（蛋奶素版）菜單，讓你吃得飽足、抗氧化，還能養出透亮好氣色。

素食版地中海飲食菜單指南一次看

楊斯涵說，這份「地中海飲食素食版」3日菜單非常適合入門者，不僅結合了高纖維、優質蛋白質，也包含了健康油脂，而且執行起來超級簡單：

Day1活力啟動：用莓果燕麥和色彩繽紛的希臘沙拉，喚醒沉睡的身體能量。早餐莓果奇亞籽隔夜燕麥、午餐希臘風味鷹嘴豆沙拉、晚餐烤蔬菜全麥義大利麵。

Day2豐富層次：超人氣酪梨吐司配上溫暖的扁豆濃湯，口感層次豐富，超級滿足。早餐酪梨番茄全麥吐司配水煮蛋、午餐地中海扁豆濃湯、晚餐地中海式填餡甜椒。

●Day3平衡輕食：製作優格碗與鷹嘴豆泥能量盤，讓腸胃休息一下，身體感覺更輕盈。早餐希臘優格果仁碗、午餐鷹嘴豆泥能量盤、晚餐香ㄐㄧㄢ番茄櫛瓜疊塔與豆腐排。

執行成功3秘訣：水分、好油要足夠

擔心吃不慣素食版地中海飲食？她也分享以下成功執行3秘訣：

1.水分要夠：每天至少喝足2000cc的水或無糖花草茶。

2.油是靈魂：建議選用高品質的「特級初榨橄欖油」，淋在沙拉或煮好的菜上最健康。

3.低溫烹調：盡量用清蒸、涼拌、水煮或烤箱，保留食物最大的營養價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中