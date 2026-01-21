健康網》吃菇助長壽？ 研究揭4成分助抗老、降死亡風險

營養師老辜指出，菇類低熱量又低鈉、富含微量營養素與抗氧化物，許多大型研究顯示，這些低調食材，其實可能正在默默影響人們壽命；示意圖。（圖取自Freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕菇類富含營養，卻常被當配角，也是被低估的健康助長壽好食材。對此，營養師老辜指出，根據1項60萬人的研究數據顯示，有吃菇習慣的人，全因死亡風險約降低6%。他並表示，從抗老化角度來看，菇類所含麥角硫因、穀胱甘肽、幾丁質、β-葡聚醣等4種物質，對於防止細胞老化、抗發炎、維持免疫系統具有健康助益，尤其血中麥角硫因濃度高，死亡風險也會降低。

老菇於臉書專頁「老辜營養與科學」發文表示，菇類低熱量又低鈉、富含微量營養素與抗氧化物，越來越多大型研究顯示，看似低調的食材，其實可能正在默默影響我們的壽命，菇類即是其一。研究也發現，有吃菇習慣的人，全因死亡風險約降低6%。但這並非表示吃了菇類就不會生病，而是在控制年齡、性別、生活型態、整體飲食品質與熱量攝取後，仍然觀察到的統計趨勢。

麥角硫因是長壽維生素

老辜指出，研究指出，從抗老化角度來看，菇類的特別之處，並不在於熱量或3大營養素，而是以下4種極具代表性的健康促進的物質：

●麥角硫因（Ergothioneine，EGT）：幾乎只能從飲食中取得，被部分學者稱為「長壽維生素」，且菇類是目前已知含量非常高的食物來源，若血中麥角硫因濃度較高，死亡風險也較低。

●穀胱甘肽（Glutathione，GSH）：菇類是天然的良好來源，人體重要的內生抗氧化系統，與抗氧化、防止細胞老化與慢性發炎相關。

●幾丁質（Chitin）：菇類所含的生物活性成分，有助於維持腸道微生態穩定，可調整脂質代謝與慢性發炎狀態。

●β-葡聚醣（β-glucans）：協助免疫系統更有效辨識病原，有助於免疫系統維持良好的監控狀態，不是讓免疫系統更強，而是讓它更精準。

老辜進一步提及，這類研究給我們的不是「神奇食物」的建議，而是再次提醒，別小看平凡菇類的健康益處。菇類低熱量又低鈉、富含微量營養素與抗氧化物，還有迷人獨有的香氣與風味，非常適合作為日常攝取蔬菜之一。

此外，慢性氧化壓力被認為是老化、心血管疾病、癌症、神經退化性疾病的重要共同機制，而這正是菇類可能發揮保護效果的生理基礎。因此，他強調，企望長壽的人們，或可考慮偶爾將菇類放進餐盤開始做起。

