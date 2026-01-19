健康網》周蕙自曝怕與人對視 醫呼籲及早求助別輕忽

美聲歌手周蕙自曝有被害妄想症。精神科醫師麥棨諾指出，治療被害妄想症的最佳方法，就是找心理醫生解決問題，免得病情持續惡化。（記者潘少棠攝）



〔健康頻道／綜合報導〕美聲歌手周蕙出道近27年，將在4月登上小巨蛋，她自曝有被迫害妄想症，因合約問題沉寂好一陣子，出去旅行也不敢和陌生男生四目相交。精神科醫師麥棨諾指出，治療被害妄想症的最佳方法，就是找心理醫師解決問題，免得病情持續惡化。

周蕙表示，自己紅一時很簡單，但要站在舞台上卻很難，曾經在谷底、走回來的每一步都非常踏實，希望用累積的經驗，好好用音樂與歌迷聚一聚、分享所有的回憶。她坦言自己又宅又有被害妄想症，儘管受到老外喜愛，並非真正罹患病症，僅是形容自己害怕和人四目相交。

在精神疾病中的被害妄想症，麥棨諾在「Dr GREG MAK」官網指出，此症是個慢性、有系統、有組織的思維障礙精神疾病，影響患者的想法及思考模式，進而令患者產生心理障礙，經常誤以為他人的言行會危害自己。至今，心理學界仍未找出被害妄想症的真正原因，綜合以往心理醫生的案例，推斷被害妄想症的出現與患者的生理及心理有密切關係。

麥棨諾指出，個人因素則涉及患者的性格及成長經歷，若患者曾經歷不被信任、出賣及威脅的事情，令患者在成長中產生扭曲的心態，慢慢產生孤僻、失落、憂鬱、自卑等不安情緒。而社會因素則與個人的社會經濟地位有關，有可能導致患者自尊心低落。患者為防止再次受到傷害性的事情，心裡築起自我心理防衛機制。

他表示，治療被害妄想症的最佳方法，就是找心理醫生解決問題，免得病情持續惡化。被害妄想症患者醫師將判斷病情階段及諮詢患者的心理狀況，在評估後會依據病情施予治療方法，協助被害妄想症患者走出心理陰霾，擺脫精神恍惚的狀態，重新與社會接軌。

