健康網》小便不順恐「慢性攝護腺炎」醫談常見警訊
〔健康頻道／綜合報導〕許多男性都有排尿灼熱、頻尿、下腹悶痛、腰痠不適的經驗，但往往以為是「小感冒」或「工作太累」，一拖再拖。其實，這些都是慢性攝護腺炎的常見警訊。
新店精睿泌尿科院長黃旭澤在臉書粉專「精睿泌尿科診所」說明，慢性攝護腺炎的常見症狀有：
●下腹或會陰部（生殖器與肛門之間）長時間感到酸、脹、悶或不舒服。
●小便變得不順，容易有卡卡、解不乾淨的感覺。
●有時會出現排尿頻率增加、尿急，晚上起來上廁所的次數也變多。
●射精時感覺到疼痛或不適。
●坐久時不舒服，有些人會覺得屁股、鼠蹊部或大腿內側緊緊的。
黃旭澤表示，檢查方式有：
●攝護腺觸診與超音波檢查。
●尿液、精液培養與分析。
●攝護腺分泌物檢查（EPS）。
●必要時進一步影像或血液檢查。
