健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2026/01/19 16:59
高雄某國小腸病毒群聚增至14童 1低年級班明日停課

感染腸病毒可能有發燒、喉嚨痛、口手足臀部出現小水泡潰瘍，或疱疹性咽峽炎等症狀。圖為示意圖，非當事學童。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區一所國小近日發生腸病毒群聚感染，目前已知全校共有14名學童出現疑似症狀，其中1個低年級班級今（19）日再新增1例，全班已有4名幼童感染，校方已決議該班級20日結業式停課，1月21至23日補課採線上上課。

高雄市衛生局指出，統計該校目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。

這起腸病毒群聚感染事件，衛生局調查指標個案為該校1名5年級女童，1月5日即出現症狀，7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，但女童身為醫護的家長疑似以食物過敏、濕疹為由隱匿病情，持續讓女童到學校上課、考試，直到女童同學、弟弟陸續出現病症，才讓事件爆發開來。

高雄市衛生局12日接獲通報，至16日疫調時已有11童疑似確診，19日統計已有14例，而女童父母則因接受疫調時仍規避疫情未吐實，被依「傳染病防治法」裁處6萬至30萬元罰鍰。

