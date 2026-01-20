自由電子報
健康醫療
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》溫差逾10度身體負擔大2倍！天冷防猝逝營養協助

2026/01/20 10:46

營養師陳珮淳建議，可以多吃地瓜、蔬菜來增加身體抗寒力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

營養師陳珮淳建議，可以多吃地瓜、蔬菜來增加身體抗寒力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕溫差超過攝氏10度，身體負擔瞬間放大「2倍以上」。壓力真的不是開玩笑！

營養師陳珮淳在臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」表示，天氣變化太快，身體的調節系統會瞬間超載！引用流行病學與生理研究的觀察發現：溫差越劇烈，身體的生理負擔與壓力反應就越明顯，甚至可能超過平時的 2 倍以上。所以猝死的新聞常集中在「清晨」發生，不是巧合。

為什麼「溫差」會讓身體這麼累？

陳珮淳表示，關鍵不是冷，是「變太快」。從生理研究與流行病學觀察來看，真正危險的 不是低溫本身，而是 短時間內被迫快速切換狀態。當溫差突然拉大，身體會同時發生 3 件事。

1.調節系統被迫全開：

●血管：快速收縮再放鬆。

●心跳、神經訊號同步加速：就像一邊踩油門、一邊踩煞車。

2.壓力反應被放大：

●壓力荷爾蒙上升。

●發炎相關反應增加：研究觀察到：劇烈溫差時，這些壓力指標明顯高於氣溫穩定的日子。

3.清晨是最脆弱時段。

●剛睡醒，自律神經還沒完全開機。

●一出門就遇到冷刺激，也是新聞最常出現狀況的時間點。

所以才會看到：溫差越大，狀況發生得越集中。

冬天吃對5種食物 幫身體「降速 × 減壓 × 撐住調節力」

不是補一時，是讓身體不要每次溫差都爆表。

●地瓜：身體的「減速墊」

●營養價值重點：

膳食纖維：穩定腸道、減少壓力訊號亂傳。

鉀：維持神經與肌肉正常傳導，避免反應失控。

作用機制：腸道與神經系統高度連動（腸腦軸），腸道越穩，神經越不容易暴衝，有助降低溫差下的「過度應激反應」。

●深綠色蔬菜（菠菜、地瓜葉）：神經穩定器

●營養價值重點：

葉酸：參與神經傳導與壓力調節

植化素：對抗壓力引起的氧化反應

作用機制：幫助自律神經在「緊張、放鬆」間正常切換，避免溫差刺激後一直卡在「緊繃模式」。

●青背魚（鯖魚、秋刀魚）：讓發炎別亂放大

●營養價值重點

Omega-3 脂肪酸：可以避免身體反應一路往「過度緊繃、過度發炎」跑

維生素D：缺乏時，身體更容易在寒流下「反應失控」

作用機制：協助調整發炎訊號傳遞，避免低溫刺激下，身體反應被無限放大，讓循環系統在寒流時「比較好溝通」。

●香菇、黑木耳：環境變化適應派

●營養價值重點

多醣體：參與身體面對外在刺激時的「調節穩定度」。

礦物質（鉀、鎂等）：冬天容易吃太鹹、喝水少，更容易失衡。

作用機制：支援身體面對環境刺激時的穩定度；搭配熱湯， 減少冷刺激帶來的壓力感。

柑橘類水果：冷刺激後的修復隊

●營養價值重點：

維生素C：參與壓力後的修復過程。

類黃酮：降低「冷完之後還一直累」的拖延感。

作用機制：支援壓力後的修復反應；幫助身體在溫差刺激後，收尾得快、不拖累。

寒冷天氣是引發猝死的高風險時段，針對增加身體暖意，營養師陳珮淳提出建議的飲食策略。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

寒冷天氣是引發猝死的高風險時段，針對增加身體暖意，營養師陳珮淳提出建議的飲食策略。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

