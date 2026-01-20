大寒壓軸出場》不是最冷卻是身體最卡 醫揭身體啟動全面防守

大寒來臨！板橋德威內科診所院長王威堯指出，大寒帶來的變化並非短暫不適，而是人體在確認寒冷將長期存在後，神經、循環與腸道系統正式進入「全面防守」模式的結果；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入大寒前後，許多人會明顯感覺到，身體的不適不再只是「慢」，而是變得更加具體。板橋德威內科診所院長王威堯指出，大寒帶來的變化並非短暫不適，而是人體在確認寒冷將長期存在後，神經、循環與腸道系統正式進入「全面防守」模式的結果。

王威堯表示，從西醫角度來看，大寒並不是突然變冷，而是人體在經歷數週低溫後，完成對環境的評估，並做出結論的節氣。「在這個時間點，身體已經不再觀察，而是決定：這樣的寒冷，會持續一段時間。」因此，先前在小寒出現的保暖與節能調整，到了大寒，會轉為穩定而長期的設定。

在循環系統方面，周邊血管會長時間維持收縮狀態，讓血液集中供應心臟與腦部，以降低熱能流失。這樣的血流重新分配，雖然有助於保暖，卻也會相對減少肌肉、關節與腸道的灌流量，使組織活動度與修復速度下降。王威堯說：「這也是為什麼，大寒時期很多人不是哪裡特別痛，而是整個人都覺得卡、覺得硬」。

除了循環與神經系統，大寒對腸道的影響往往更加明顯。王威堯指出，進入冬季後，腸道菌相會逐步轉向「低代謝、保能量」的組成，而到了大寒，這種型態已經穩定下來。腸道內與膳食纖維發酵及短鏈脂肪酸產生相關的菌群活性進一步下降，使整體腸道代謝速度明顯放慢。

「在這個階段，腸道的任務已經不是積極吸收與發酵，而是維持穩定、減少能量消耗。」王威堯解釋。當腸道菌代謝下降、蠕動變慢，便容易出現便秘、腹脹、食慾不振等情況。這並非腸道功能退化，而是腸道在長期低溫環境下，與全身同步啟動的節能策略。

更重要的是，腸道菌這種「長期防守」狀態，會回過頭影響全身的感受與調節能力。

王威堯指出，腸道菌所產生的短鏈脂肪酸，與腸道屏障維持、免疫調節，以及腸－腦軸的訊號傳遞密切相關。當這些代謝物長時間偏低時，身體的修復效率與神經調節彈性也會隨之下降，「人就會感覺不只是身體卡，連情緒與精神也變得比較鈍。

在診間裡，大寒前後常見的狀況包括：清晨特別難起床、肩頸僵硬加劇、排便次數減少，甚至出現情緒低落、卻又說不上憂鬱的狀態。檢查結果多半沒有明顯異常，卻讓人長時間覺得不舒服。王威堯強調，這些反應並不等同於疾病，而是「全面防守」模式下逐步累積的生理效應。

真正容易出問題的，反而是在這個節氣仍要求身體維持高輸出，讓循環與腸道長期處於「撐著運轉」的狀態。「大寒其實是在提醒人們，現在不是硬撐的時候。」王威堯指出，若能在這段期間順著身體與腸道的節律，讓作息與飲食保持穩定，反而能為後續節氣的轉換打下基礎。

