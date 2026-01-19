自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

牙齦健康守護者！研究顯示番茄或減少老年人牙周炎風險

2026/01/19 17:01

研究顯示，番茄中的番茄紅素可能與老年人牙齦健康有關。（彭博）

研究顯示，番茄中的番茄紅素可能與老年人牙齦健康有關。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究表明，番茄中1種常見的膳食成分可能與老年人牙齦健康有關，有助減少老年人牙周炎風險。此研究發表在《營養、健康與老化》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，此研究由美國康乃狄克學院人類發展系的凱瑟琳（Katherine Kwong）領導。她與來自美國杜蘭大學、加州大學聖地牙哥分校、南伊利諾大學和路易斯安那州立大學健康科學中心的研究人員合作。

研究團隊分析了1227名參加2009年至2014年美國國家健康與營養調查的參與者健康和營養數據。分析結果顯示，近一半參與者（48.7%）患有某種形式的牙周炎，77.9%參與者飲食中番茄紅素攝取不足。

在考慮了年齡、性別、種族、吸菸狀況和教育程度等因素後，研究人員發現番茄紅素的攝取量與牙齦健康之間有密切關聯。攝取充足番茄紅素的老年人罹患重度牙周炎的可能性要低得多。他們的盛行率約為攝取不足者的三分之一。

該研究也揭示了不同人群更容易患重度牙周炎的明顯差異。男性比女性更容易罹患重度牙周炎，非西班牙裔黑人成年人的盛行率也高於其他族群。

研究團隊表示，此研究結果表明膳食番茄紅素可能是預防老年人嚴重牙齦疾病的重要可控因素。但由於本研究為橫斷面研究，因此無法確定因果關係。

此研究也強調了牙周炎在種族和性別方面的差異，非西班牙裔黑人成年人和男性患有嚴重牙周炎的比例更高。

研究團隊建議，未來的預防策略應考慮針對不同種族和性別的飲食干預措施，並進行縱向研究或隨機對照實驗，以檢驗增加番茄紅素攝取量是否能降低患病風險或延緩疾病進展。

