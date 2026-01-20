自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》超商也能吃地中海飲食 營養師開3日菜單

2026/01/20 12:36

在飲品選擇上，營養師楊斯涵指出，要細看營養標示，選擇低糖成分；圖為情境照。（資料照）

在飲品選擇上，營養師楊斯涵指出，要細看營養標示，選擇低糖成分；圖為情境照。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕超商也可以吃得很「地中海飲食」。營養師楊斯涵為超商外食族擬出3日「懶人減脂」菜單，教戰掌握關鍵，把超商變成你的專屬健康廚房！

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，地中海飲食標榜並非昂貴的食材，而是選食的原則。「超商三日示範菜單」，照著吃，讓你增肌減脂、抗發炎一次到位：

取自營養師楊斯涵臉書

取自營養師楊斯涵臉書

先掌握地中海飲食3大超商密碼：

●原型澱粉：捨棄白吐司，改選地瓜、全麥麵包或五穀飯糰。

●彩虹蔬菜：每一餐都要看到綠色、紅色的蔬菜，超商的沙拉盒或微波蔬菜包是你的好隊友。

●優質油脂（Omega-3）：選擇鯖魚、鮭魚或是一小包無調味堅果，保護心血管。

楊斯涵開菜單！並剖析菜單亮點：
Day1策略（輕盈啟動）：
早餐用無糖豆漿配茶葉蛋，補足優質蛋白質；晚餐用烤地瓜取代精緻澱粉，搭配雞胸肉沙拉，飽足感爆棚！

Day2策略（纖維補給）：
午餐換成熱騰騰的味噌湯與飯糰；晚餐別忘了多買一包微波燙青菜加入便當裡，確保纖維攝取達標。

Day3策略（海洋能量）：
晚餐選用即食鯖魚，這是超商最方便的Omega-3來源！搭配一碗蔬菜湯，暖胃又健康。

楊斯涵提醒，在飲品選擇上，黑咖啡、無糖豆漿或蔬菜汁（注意營養標示，選擇低糖成分）是首選；若是要來個下午茶、點心時間，可挑選毛豆或櫻桃番茄皆為極佳的零食來源，比起餅乾更能穩定血糖。

面對廣大外食超商族，營養師楊斯涵為超商外食族擬出3日「懶人減脂」菜單，教戰掌握關鍵，把超商變成你的專屬健康廚房！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中