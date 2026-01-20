大寒壓軸出場》中醫揭台日韓養生秘密 日人沖冷水最「酷」

大寒是24節氣中最後一個壓軸，是「冬藏」與「春生」的交界點。台、日、韓各有養生之道；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大寒是24節氣中最後一個壓軸，是「冬藏」與「春生」的交界點。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯指出，台灣人在大寒前後有吃糯米糕的習慣；日本人在這個節氣，熱衷在瀑布或冷水中沐浴；韓國人過大寒，核心在於「暖腳」。

蘇岳侯指出，大寒的養生邏輯不只是躲避寒冷，更是為了立春後的「大爆發」做準備。以下是中醫師剖析台、日、韓在大寒時節的養生邏輯：

請繼續往下閱讀...

●台灣

吃「糯米糕」與「尾牙」：這與冬至吃湯圓有異曲同工之妙。

蘇岳侯觀點：

1.糯米性溫、味甘，能補中益氣。大寒時節人體內斂的陽氣最深，糯米這種「慢火細熬」的能量來源，能提供持久的熱量，防止脾胃受寒。

2.大寒剛好接近產業吃尾牙的時節。尾牙的「刈包」和「白斬雞」其實也是一種補養。不過，大寒雖冷，補過頭容易導致內熱（口臭、便秘），此時適度加入一些白蘿蔔（消食化痰），就是老祖宗「補而不膩」的巧思。

●日本

挑戰「大寒禊」與吃「寒造物」，在這一天有種「硬派」的傳統─「大寒禊（Misogi）」，即是在冰冷的瀑布或冷水中沐浴。此外，他們也講究吃「寒造物」（如凍豆腐、清酒、味噌）。

蘇岳侯觀點：

1.這其實是「以苦寒激發潛能」。雖然不建議一般大眾輕易嘗試冰水澡，但日本這種利用低溫製作發酵食品的智慧，正好符合中醫「借天地之氣」的原則。大寒低溫下發酵的食物雜菌較少，且能健運脾胃。

2.如果不敢洗冷水澡，在大寒這天用「冷水洗臉」也有類似效果，能鍛鍊呼吸道黏膜，增強抗病力。

●韓國：

睡「炕」與喝「雪下湯」。韓國人過大寒，核心在於「暖腳」。傳統的炕（Ondol）讓地板保持溫暖，並習慣喝熱騰騰的雪下湯（加了大量大蔥與生薑的牛肉湯）。



1.大寒最忌諱腳踝受涼。韓國人這種由下而上的傳熱方式，非常符合中醫「引火歸元」的養生法。湯品中的大蔥與生薑，則能起到開皮毛、散寒邪的作用，讓身體這台冷掉的引擎重新「熱機」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法