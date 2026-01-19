11歲女童染B19病毒奪命！醫揭「典型症狀」看起來像被打巴掌

日前發生11歲女童猝逝的悲劇，今（19）日傳出相驗結果，很可能是因俗稱「蘋果病」的B19微小病毒。（擷取自日本國立傳染病研究所）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台中近日發生一起案例，一名11歲女童因感冒、咳嗽症狀持續近1個月，外出時突然昏迷，經葉克膜搶救2天仍宣告不治。今（19）傳出檢驗證實感染俗稱「蘋果病」的B19微小病毒。醫師提醒，蘋果病多為輕症，但少數恐引發嚴重併發症，家長應認識疾病特性並落實預防。

近日台中市一名年僅11歲的女童，因感冒症狀反覆、久未痊癒，11日與家人外出時，在車內突然「大叫一聲」後隨即昏迷，情況急轉直下。家屬緊急將她送往中國醫藥大學附設醫院，醫療團隊發現女童心臟功能急遽惡化，立即裝上葉克膜（ECMO）全力搶救，仍在2天後因嚴重心臟衰竭宣告不治。醫院後續檢驗發現，女童體內呈現「B19微小病毒（Parvovirus B19）」陽性，醫師研判病毒侵襲心臟，導致猛爆性急性心肌炎，進而引發肺水腫與多重器官衰竭。

請繼續往下閱讀...

實際上，近幾年台灣每年皆有零星蘋果病病例，並不罕見，甚至有醫師觀察到，部分孩童在日本等地旅遊返台後發病。彰化張啟杉皮膚科診所皮膚科醫師葉惠如在臉書粉專「葉惠如醫師 皮膚心靈」指出，蘋果病常見於5至15歲兒童，大多病程輕微，但仍需留意少數高風險情況。

什麼是蘋果病？葉惠如說明，蘋果病正式名稱為「傳染性紅斑」（Erythema infectiosum），是由B19微小病毒引起的病毒性疾病。典型症狀為雙頰突然出現鮮紅斑疹，看起來像被打巴掌，因此被俗稱為「蘋果病」。

至於傳染途徑與好發族群？葉惠如表示，蘋果病主要透過飛沫傳染，例如咳嗽、打噴嚏，也可能經由血液或母體傳給胎兒。潛伏期約4至14天，最長可達21天，出疹前5至7天傳染力最強。好發族群為學齡前及小學兒童，但成人如教師、醫療人員與家長也可能感染。

葉惠如提醒，蘋果病病程可分為感冒期、出疹期與恢復期。孩童常先出現輕微發燒、喉嚨痛，之後臉頰紅疹擴散至四肢與軀幹，多數可自行痊癒。成人感染時，則常以關節痛表現。醫師提醒，若孕婦感染，恐影響胎兒；若出現高燒不退、呼吸困難、極度倦怠等紅旗警訊，應立即就醫。目前無特效藥物，治療以支持性照護為主。

葉惠如強調，預防蘋果病最重要的是勤洗手、避免與感冒患者密切接觸，咳嗽、打噴嚏時遮住口鼻，孕婦應避免接觸疑似感染者，目前尚無疫苗可接種。

