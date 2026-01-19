自由電子報
愛慢跑大叔腳腫就醫20年 微創療法2週可輕鬆跑

2026/01/19 15:55

有靜脈曲張問題、接受台南市立安南醫院靜脈腔內微波消融手術後的患者，回到醫院現身說法。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1位60歲的長期慢跑男性，因雙腿腫脹影響跑步表現，20年來就醫沒有改善，他到安南醫院接受健保身分、耗材自費的靜脈腔內微波消融術後2週，即可輕鬆跑操場5圈；且小腿原本如「金箍」般的浮筋在3個月內消失，步伐變得輕盈許多。

台南市立安南醫院心臟血管外科醫師文豪指出，長期久站易導致下肢靜脈曲張，傳統治療多採用雷射或射頻等接觸式熱消融方式，雖具有一定療效，仍可能因熱能向周邊組織擴散，出現術後疼痛、神經麻木或皮膚不適等副作用。

安南醫院近年引進非接觸式加熱技術的靜脈腔內微波消融術，可將加熱能量更精準集中在病灶血管，降低對周邊神經與皮膚的影響。相較傳統治療方法，微波消融手術時間較短、術後不適感較低，恢復期亦相對縮短，有助於降低復發風險，為長期久站族群提供更安全、舒適的治療新選擇。

文豪醫師表示，迄今到安南醫院做微波消融術已突破百例患者；該院統計，術後靜脈閉合成功率達 100%，有效改善患者下肢痠脹、腫痛、抽筋及浮腳筋等靜脈曲張相關症狀，顯著提升生活品質。

文豪說，靜脈曲張可能造成更嚴重的慢性下肢靜脈循環不良問題，其病症分為6級，從蜘蛛絲狀曲張到無法癒合的慢性潰瘍，嚴重者可能伴隨靜脈栓塞等併發症。據統計，慢性下肢靜脈循環不良約有8成源自於靜脈曲張。因此，靜脈曲張的及時治療尤其重要。

這微波消融術式鎖定長期久站導致靜脈曲張的族群，如零售、餐飲與服務業工作者，解決患者來回奔波診所、無法根治的困擾。許多患者對彈性襪難穿感到抗拒，亦擔心手術風險、延誤治療。安南醫院指微波消融術是兼顧安全、微創、有效的新選擇，可擺脫痠麻腫痛、邁向輕盈人生。

