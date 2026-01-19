自由電子報
健康網》一聲尖叫後昏迷！ 11歲女童疑染「蘋果病」併發猛爆性心肌炎不治

2026/01/19 15:38

目前日本「蘋果病」疫情尚未退燒，恩主公醫院表示，冬天本就是流行期，須小心謹慎以免上身，引發併發症恐危及生命。（取自日本國立傳染病研究所）

〔健康頻道／綜合報導〕台中一名11歲女童感冒、咳嗽許久，還與家人至中國旅遊，沒想到在與家人外出坐車時，大叫一聲後昏迷，送醫急救不治，疑似罹患細小病毒B19陽性（蘋果病）。根據恩主公醫院指出，冬季和春季是流行期，需格外小心。

蘋果病的正式名稱為「傳染性紅斑症」，是由人類細小病毒B19感染所引起，主要透過飛沫或直接接觸傳播。感染後常見症狀包括類似感冒的發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛，約1-2週後，兒童常見臉頰出現紅斑（像被拍了一巴掌的「巴掌印」），如蘋果一樣紅潤，因此俗稱蘋果病。日本目前東京都、沖繩縣在今（2026）年初蘋果病疫情仍處於高點。

這名女童在大叫後昏迷，送醫後裝上葉克膜搶救2天，仍因嚴重心臟衰竭不治，經檢驗結果發現為細小病毒B19陽性，醫師研判為病毒侵襲心臟引發猛爆性「急性心肌炎」。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，猛爆性急性心肌炎來勢洶洶。急性心肌炎大多數是因為病毒突然入侵心臟肌肉造成的。未成年者以腸病毒居多，成年人則通常找不到確切的病毒源，只有在流感流行期會發現有些是流感病毒所致。因為是病毒感染所致，所以一旦有了急性心肌炎，或多或少會在幾天前甚至1-2週前就有感冒的徵兆。

恩主公醫院在臉書專頁發文指出，免疫力較弱的兒童（如癌症治療中或先天免疫缺損）感染蘋果病後恐導致更嚴重併發症。若孕婦若首次感染，病毒可能經胎盤傳給胎兒，雖然機率不高，但仍可能引發胎兒水腫或胎死，務必謹慎防護！

