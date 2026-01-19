想戒酒卻戒不掉？研究驚人發現「過動症老藥」有望改善酗酒

酒精成癮不僅傷身，更會損害大腦認知功能。最新動物研究發現，一種常見的過動症老藥，顯示出降低飲酒動機並修復受損腦區的潛力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕酒精成癮不僅傷肝，更會嚴重損害大腦，導致記憶力下降與注意力無法集中，這也是許多人難以成功戒酒的原因之一。權威科研網站《Phys.org》報導，美國波士頓大學醫學院的最新研究帶來了新希望：一種原本用於治療「注意力不足過動症（ADHD）」的常見藥物，在動物實驗中顯示能有效減少重度飲酒行為，甚至有助於修復因酗酒而受損的認知功能。

這項發表於神經科學期刊《eNeuro》的研究指出，研究團隊在小鼠模型中發現，名為「胍法辛（guanfacine）」的ADHD藥物，能顯著降低重度酒精依賴個體的飲酒量。與過去用於戒酒的老藥「可樂定（clonidine）」相比，胍法辛展現了極大的優勢：它不會造成嗜睡或體溫過低等危險副作用，且具有高度的「選擇性」，它只會降低對酒精的渴望，卻不會影響對糖水或其他液體的正常攝取，這意味著它能精準針對病態的飲酒衝動。

修復受損大腦 找回斷片的記憶

長期飲酒會讓大腦的「正腎上腺素」系統失調，導致強迫性飲酒與認知障礙。研究團隊發現，胍法辛能作用於大腦的特定受體（alpha-2受體），幫助失調的神經系統恢復平衡。在戒斷期間，使用該藥物的實驗小鼠，其前額葉皮質的功能明顯改善，這代表與計畫、決策及記憶有關的腦區功能得到了修復。簡單來說，這款藥不僅能降低飲酒驅動力，還有機會讓被酒精「麻痺」的大腦重新開機。

研究共同通訊作者、波士頓大學藥理學教授薩比諾（Valentina Sabino）指出，這項發現意義重大。因為胍法辛早已是美國食品暨藥物管理局（FDA）核准用於治療ADHD的藥物，安全性已獲證實。這意味著，若未來要將其轉用於治療酒精成癮，其臨床試驗的審查流程將比研發全新藥物快得多，有望在未來造福深受酒癮所苦的患者。

