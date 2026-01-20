健康網》美國最乾淨15大食材出爐 營養師點破關鍵盲點

木瓜雖然被美國公布為最乾淨食材排名第4名。營養師韋恩指出，在台灣它可能是農藥殘留不合格第4名，因此，這份排行榜並不適用於台灣；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕由美國環境工作組織公布最乾淨15大食材。營養師韋恩指出，這個排名與台灣實況不符，因為這是來美國資料，也就是美國土本檢驗結果，不代表台灣。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他表示，若依照台灣農業部《2021年度水果農產品農藥殘留監測研究成果報告》，木瓜高居農藥殘留不合格第4名，不合格率為6.6%。但美國這份排名，木瓜卻是美國農業殘留最少排名第4名。

韋恩解釋，美國屬於溫帶地區，氣溫、環境都有所不同，與台灣適合生長的作物也不同，所以用藥的情況大不相同。因此，這份美國排名並不適用於台灣。

再來是美國允許使用的農藥清單與台灣也大不相同，許多美國允許使用的農藥，在台灣是禁用或是標準大不相同。比如說之前最爭議的「嘉磷塞」曾嘗試放寬殘留標準，（食藥署在2019年4月23日預告修正農藥殘留容許量標準，在進口穀類增列多項嘉磷塞容許量，2項小麥標準放寬，其他穀物則是「不得檢出」改為容許10ppm）因為爭議過大而先暫緩。像是許多豆類、香辛料、巧克力發生檢出環氧乙烷，這個也是美國允許使用的農藥（食品添加物），但台灣禁用。

韋恩表示，美國有機標準允許農藥微量殘留，如美國消費者聯盟（Consumers Union）表示：「有機食品不能被宣傳成『無農藥殘留』，所有的有機標準都承認低劑量的殘留是無可避免的。重點不是有機產品是『零』殘留，而是與傳統農業相較之下，殘留會低得多」。而台灣的有機農業以農藥殘留「零檢出」為規範。

以下是美國最乾淨食材前15名：

1.鳳梨、2.玉米、3.酪梨、4.木瓜、5.洋蔥、6.冰凍甜豌豆、7.蘆筍、8.高麗菜、9.西瓜、10.花椰菜、11.香蕉、12.芒果、13.紅蘿蔔、14.香菇、15.奇異果。

