自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》美國最乾淨15大食材出爐 營養師點破關鍵盲點

2026/01/20 19:47

健康網》美國最乾淨15大食材出爐 營養師點破關鍵盲點

木瓜雖然被美國公布為最乾淨食材排名第4名。營養師韋恩指出，在台灣它可能是農藥殘留不合格第4名，因此，這份排行榜並不適用於台灣；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕由美國環境工作組織公布最乾淨15大食材。營養師韋恩指出，這個排名與台灣實況不符，因為這是來美國資料，也就是美國土本檢驗結果，不代表台灣。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他表示，若依照台灣農業部《2021年度水果農產品農藥殘留監測研究成果報告》，木瓜高居農藥殘留不合格第4名，不合格率為6.6%。但美國這份排名，木瓜卻是美國農業殘留最少排名第4名。

韋恩解釋，美國屬於溫帶地區，氣溫、環境都有所不同，與台灣適合生長的作物也不同，所以用藥的情況大不相同。因此，這份美國排名並不適用於台灣。

再來是美國允許使用的農藥清單與台灣也大不相同，許多美國允許使用的農藥，在台灣是禁用或是標準大不相同。比如說之前最爭議的「嘉磷塞」曾嘗試放寬殘留標準，（食藥署在2019年4月23日預告修正農藥殘留容許量標準，在進口穀類增列多項嘉磷塞容許量，2項小麥標準放寬，其他穀物則是「不得檢出」改為容許10ppm）因為爭議過大而先暫緩。像是許多豆類、香辛料、巧克力發生檢出環氧乙烷，這個也是美國允許使用的農藥（食品添加物），但台灣禁用。

韋恩表示，美國有機標準允許農藥微量殘留，如美國消費者聯盟（Consumers Union）表示：「有機食品不能被宣傳成『無農藥殘留』，所有的有機標準都承認低劑量的殘留是無可避免的。重點不是有機產品是『零』殘留，而是與傳統農業相較之下，殘留會低得多」。而台灣的有機農業以農藥殘留「零檢出」為規範。

以下是美國最乾淨食材前15名：
1.鳳梨、2.玉米、3.酪梨、4.木瓜、5.洋蔥、6.冰凍甜豌豆、7.蘆筍、8.高麗菜、9.西瓜、10.花椰菜、11.香蕉、12.芒果、13.紅蘿蔔、14.香菇、15.奇異果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中