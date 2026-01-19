自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

不怕春節人潮！北榮急診動線、床位全面升級

2026/01/19 15:20

北榮院長陳威明說明春節急診應變措施。（記者侯家瑜攝）

北榮院長陳威明說明春節急診應變措施。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節連假將至，急診室是否「塞爆」再度成為民眾關心焦點。台北榮民總醫院院長陳威明今（19）受訪時表示，北榮多年來在春節期間急診壅塞情況並不嚴重，且都能妥善應對，去年更進一步調整急診動線與環境，讓整體流程更順暢，也讓病患就醫品質持續提升。

陳威明指出，北榮早已超前部署，近幾個月已針對病床調度系統進行優化，過去為堅持專科分流，較少跨科簽床，但在不影響醫療品質的前提下，逐步採取更具彈性的調度方式。實際運作下來，成效良好，未接獲同仁投訴，醫療品質也未受影響，因此在春節期間持續採行相關措施，確保急診運作順暢。

他也特別提到，護理人員本就接受跨科訓練，具備因應突發狀況的能力。以疫情期間為例，不同科別醫護人員皆需互相支援，這正是醫療體系面對國家需要時的責任。只要訓練到位，跨科協作並非問題，目前北榮仍維持同質性高的病患才進行調度，避免影響照護品質。

在硬體方面，陳威明表示，北榮急診室設有10多張高規格加護病房床位，若樓上加護病房一時滿床，急診室也能即時提供同等級重症照護，確保患者安全。他強調，目前急診滯留情形皆控制在預警標準內，民眾無須過度擔心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中