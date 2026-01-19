不怕春節人潮！北榮急診動線、床位全面升級

北榮院長陳威明說明春節急診應變措施。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節連假將至，急診室是否「塞爆」再度成為民眾關心焦點。台北榮民總醫院院長陳威明今（19）受訪時表示，北榮多年來在春節期間急診壅塞情況並不嚴重，且都能妥善應對，去年更進一步調整急診動線與環境，讓整體流程更順暢，也讓病患就醫品質持續提升。

陳威明指出，北榮早已超前部署，近幾個月已針對病床調度系統進行優化，過去為堅持專科分流，較少跨科簽床，但在不影響醫療品質的前提下，逐步採取更具彈性的調度方式。實際運作下來，成效良好，未接獲同仁投訴，醫療品質也未受影響，因此在春節期間持續採行相關措施，確保急診運作順暢。

他也特別提到，護理人員本就接受跨科訓練，具備因應突發狀況的能力。以疫情期間為例，不同科別醫護人員皆需互相支援，這正是醫療體系面對國家需要時的責任。只要訓練到位，跨科協作並非問題，目前北榮仍維持同質性高的病患才進行調度，避免影響照護品質。

在硬體方面，陳威明表示，北榮急診室設有10多張高規格加護病房床位，若樓上加護病房一時滿床，急診室也能即時提供同等級重症照護，確保患者安全。他強調，目前急診滯留情形皆控制在預警標準內，民眾無須過度擔心。

