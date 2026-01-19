健康網》吃錯蛋白質等於在補油！ 高油5食材減脂反暴肥

恆新復健科診所醫師王思恒表示，減重若選錯肉類，吃下去的往往並非蛋白質，而是大量油脂，如牛小排即是高油食材之一；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人為了增肌減脂，餐餐大魚大肉，以為蛋白質吃好吃滿才健康。對此，恆新復健科診所醫師王思恒表示，減重若選錯肉類，吃下去的往往並非蛋白質，而是大量油脂。他並點名地雷食材除包含豬五花肉、牛五花、牛小排、雞屁股等4種肉類，尤需注意百頁豆腐也入列，提醒減脂或增肌飲食若只看「蛋白質」，卻忽略脂肪比例，高油肉類與加工豆製品反而會讓減重卡關、體脂不降反升。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文說明，為了達到增肌目的，很多人都會猛吃肉，但卻忽略選擇優質肉品，才能真養肌。他並指出，以大家最愛的豬五花或牛小排來說，脂肪提供的熱量竟然高達80%，但真正優質的蛋白質反而不到2成，容易導致攝取後體重不降反增，不可不慎。

此外，王思恒也將常見肉類分為以下高油警告紅燈區、適量注意黃燈區、低脂首選綠燈區等3大類，提醒減重養肌如何正確挑選、聰明吃：

●高油警告紅燈區

脂肪比重極高，超過70%熱量來自脂肪，食材如：豬五花肉脂肪佔82%、牛五花（胸腹肉）為80%、牛小排75%、雞屁股88%、百頁蛋白質70%。

●適量注意黃燈區

脂肪與蛋白質各半，吃多容易熱量爆表。食材如：豬梅花肉脂肪佔55%、牛腩60%、帶皮雞翅58%、全蛋62%。

●低脂首選綠燈區

脂肪佔比低於30%，良好蛋白質來源。食材如：去皮雞胸肉脂肪佔10%、豬里肌15%、牛腱20%、鯛魚片10%、無糖豆漿30%。

特別值得注意的是，紅燈區不只有肉類，還包括百頁豆腐，且脂肪佔比達70%，屬於高油食物之一。至於綠燈區食物中，非肉類食材他則推薦無糖豆漿，不僅是蛋白質的來源，脂肪也僅佔30%。

