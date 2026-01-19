自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》吃錯蛋白質等於在補油！ 高油5食材減脂反暴肥

2026/01/19 18:30

恆新復健科診所醫師王思恒表示，減重若選錯肉類，吃下去的往往並非蛋白質，而是大量油脂，如牛小排即是高油食材之一；示意圖。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒表示，減重若選錯肉類，吃下去的往往並非蛋白質，而是大量油脂，如牛小排即是高油食材之一；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人為了增肌減脂，餐餐大魚大肉，以為蛋白質吃好吃滿才健康。對此，恆新復健科診所醫師王思恒表示，減重若選錯肉類，吃下去的往往並非蛋白質，而是大量油脂。他並點名地雷食材除包含豬五花肉、牛五花、牛小排、雞屁股等4種肉類，尤需注意百頁豆腐也入列，提醒減脂或增肌飲食若只看「蛋白質」，卻忽略脂肪比例，高油肉類與加工豆製品反而會讓減重卡關、體脂不降反升。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文說明，為了達到增肌目的，很多人都會猛吃肉，但卻忽略選擇優質肉品，才能真養肌。他並指出，以大家最愛的豬五花或牛小排來說，脂肪提供的熱量竟然高達80%，但真正優質的蛋白質反而不到2成，容易導致攝取後體重不降反增，不可不慎。

此外，王思恒也將常見肉類分為以下高油警告紅燈區、適量注意黃燈區、低脂首選綠燈區等3大類，提醒減重養肌如何正確挑選、聰明吃：

●高油警告紅燈區

脂肪比重極高，超過70%熱量來自脂肪，食材如：豬五花肉脂肪佔82%、牛五花（胸腹肉）為80%、牛小排75%、雞屁股88%、百頁蛋白質70%。

●適量注意黃燈區

脂肪與蛋白質各半，吃多容易熱量爆表。食材如：豬梅花肉脂肪佔55%、牛腩60%、帶皮雞翅58%、全蛋62%。

●低脂首選綠燈區

脂肪佔比低於30%，良好蛋白質來源。食材如：去皮雞胸肉脂肪佔10%、豬里肌15%、牛腱20%、鯛魚片10%、無糖豆漿30%。

特別值得注意的是，紅燈區不只有肉類，還包括百頁豆腐，且脂肪佔比達70%，屬於高油食物之一。至於綠燈區食物中，非肉類食材他則推薦無糖豆漿，不僅是蛋白質的來源，脂肪也僅佔30%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中