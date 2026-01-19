自由電子報
健康 > 杏林動態

味全龍球星齊聚大林慈濟健檢 拚2026總冠軍

2026/01/19 15:16

味全龍隊球員在大林慈濟醫院健檢。（大林慈濟醫院提供）

味全龍隊球員在大林慈濟醫院健檢。（大林慈濟醫院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣大林慈濟醫院為中華職棒味全龍隊專屬醫療照護醫院，球隊人員今（19）天分兩梯次前往大林慈濟醫院進行2026年度健康檢查，共計約1百位球員與隊職員參與，是味全龍連續第6年至大林慈濟醫院進行年度健檢，展現醫療專業與運動科學並肩作戰的深厚默契，助力球隊衝刺今年總冠軍。

健檢於大林慈濟醫院13樓預防醫學中心進行，透過完整且精準的健康評估，協助球員在賽季開打前掌握身體狀態，為漫長球季打下穩健基礎，從日常保養、傷後復健到賽事支援，全方位守護球員健康。

大林慈濟醫院副院長曾國枝表示，春訓前健檢對職業球員格外重要，能及早發現潛在風險、調整訓練策略，期待透過健檢，讓球員整個球季都能保持健康狀態，專心為球隊拚出好成績；與味全龍隊長期合作的關鍵，是由陳韋任醫師領軍的高功能運動醫學中心，結合醫師、物理治療師與運動專業團隊，提供肌力評估、運動傷害照護、隨隊醫療支援，並建置運動員用藥與禁藥風險管理系統，讓選手能無後顧之憂專注比賽，提供全方位健康守護。

曾國枝今天與球員同框合影，勉勵球隊持續衝刺，直指總冠軍目標，連續四屆二壘金手套、2025年安打王與盜壘王雙冠的李凱威笑說，希望新的一年能把基本功做到最好，以金手套、最佳九人為目標，期待再站上舞台領獎；2024年首輪指名、年輕潛力新星曾聖安展現企圖心，直言希望獲得更多出賽機會，「今年的目標是盜壘王，要跟凱威學長拚一下！」

大林慈濟醫院表示，高功能運動醫學中心協助改善一般民眾肌力訓練及運動健康維持，未來持續以醫學專業與人文關懷為基礎，結合運動醫學能量，成為職業運動員最可靠的健康後盾。

大林慈濟醫院副院長曾國枝（中）與味全龍球員李凱威（左）及曾聖安（右）合影。（大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院副院長曾國枝（中）與味全龍球員李凱威（左）及曾聖安（右）合影。（大林慈濟醫院提供）

