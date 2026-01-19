自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》臉上紫斑如「無臉男」醫：恐引發心肌炎

2026/01/19 21:51

若臉上有紫色斑塊，如神隱少女的無臉男（左），有可能是皮肌炎。圖為裝置藝術。（示意圖、記者李容萍攝）

若臉上有紫色斑塊，如神隱少女的無臉男（左），有可能是皮肌炎。圖為裝置藝術。（示意圖、記者李容萍攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大家記得《神隱少女》中的「無臉男」嗎？一身黑色，臉上戴著一個白色面具，雙頰與眼睛上方有紫色斑塊是明顯的特色；雖然不是主角，但頗受歡迎。

臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」說明，「皮肌炎」的患者，臉部彷彿像無臉男紫紅色的皮疹外，頸部、前胸處及手背指關節處也會出現皮疹。除此之外，肌肉無力、疼痛，又以四肢近端肌肉最為常見。由於病況為漸進式，若未積極接受治療，可能侵犯到口咽部或食道的肌肉，造成吞嚥困難、容易嗆到等症狀。

此外，還可能引發其他併發症，例如皮肌炎引起間質性肺病，會有明顯的乾咳、容易喘的現象；若患者的心臟肌肉遭受攻擊，會出現心肌炎，也可能出現心律不整等現象。

林口長庚風濕過敏免疫科總結，若長期肌肉無力、疼痛，伴隨皮膚紅疹，請務必提高警覺、盡快就醫。

林口長庚風濕過敏免疫科表示，皮肌炎可能引發其他併發症，例如間質性肺病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

林口長庚風濕過敏免疫科表示，皮肌炎可能引發其他併發症，例如間質性肺病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中