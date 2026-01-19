限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》臉上紫斑如「無臉男」醫：恐引發心肌炎
〔健康頻道／綜合報導〕大家記得《神隱少女》中的「無臉男」嗎？一身黑色，臉上戴著一個白色面具，雙頰與眼睛上方有紫色斑塊是明顯的特色；雖然不是主角，但頗受歡迎。
臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」說明，「皮肌炎」的患者，臉部彷彿像無臉男紫紅色的皮疹外，頸部、前胸處及手背指關節處也會出現皮疹。除此之外，肌肉無力、疼痛，又以四肢近端肌肉最為常見。由於病況為漸進式，若未積極接受治療，可能侵犯到口咽部或食道的肌肉，造成吞嚥困難、容易嗆到等症狀。
請繼續往下閱讀...
此外，還可能引發其他併發症，例如皮肌炎引起間質性肺病，會有明顯的乾咳、容易喘的現象；若患者的心臟肌肉遭受攻擊，會出現心肌炎，也可能出現心律不整等現象。
林口長庚風濕過敏免疫科總結，若長期肌肉無力、疼痛，伴隨皮膚紅疹，請務必提高警覺、盡快就醫。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應