健康網》臉上紫斑如「無臉男」醫：恐引發心肌炎

若臉上有紫色斑塊，如神隱少女的無臉男（左），有可能是皮肌炎。圖為裝置藝術。（示意圖、記者李容萍攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大家記得《神隱少女》中的「無臉男」嗎？一身黑色，臉上戴著一個白色面具，雙頰與眼睛上方有紫色斑塊是明顯的特色；雖然不是主角，但頗受歡迎。

臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」說明，「皮肌炎」的患者，臉部彷彿像無臉男紫紅色的皮疹外，頸部、前胸處及手背指關節處也會出現皮疹。除此之外，肌肉無力、疼痛，又以四肢近端肌肉最為常見。由於病況為漸進式，若未積極接受治療，可能侵犯到口咽部或食道的肌肉，造成吞嚥困難、容易嗆到等症狀。

此外，還可能引發其他併發症，例如皮肌炎引起間質性肺病，會有明顯的乾咳、容易喘的現象；若患者的心臟肌肉遭受攻擊，會出現心肌炎，也可能出現心律不整等現象。

林口長庚風濕過敏免疫科總結，若長期肌肉無力、疼痛，伴隨皮膚紅疹，請務必提高警覺、盡快就醫。

林口長庚風濕過敏免疫科表示，皮肌炎可能引發其他併發症，例如間質性肺病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

