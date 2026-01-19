自由電子報
健康 > 護眼顧齒

女教師眼睛乾到張不開 醫揭「眼瞼痙攣」脈衝光治療助改善

2026/01/19 14:29

脈衝光治療可改善乾眼症。（記者張軒哲攝）

脈衝光治療可改善乾眼症。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市64歲詹姓女教師，用眼時間長，近年逐漸出現眼睛乾澀、刺痛與灼熱感，後來更合併明顯的眼瞼痙攣，症狀最嚴重時，常到下午時眼睛幾乎無法張開，眼皮不自主緊閉，影響生活與教學。豐原醫院眼科主任呂姿瑢指出，詹小姐的乾眼症與眼瞼油脂分泌異常有關，安排自費脈衝光治療，症狀逐漸改善。

呂姿瑢說，乾眼症若長期沒有改善，眼睛會一直處於不舒服、被刺激的狀態，久而久之可能導致眼皮不受控制地抽動，甚至出現眼瞼痙攣或頻繁眨眼的情形。她指出，許多民眾以為乾眼只是「眼睛缺水」，其實常與眼瞼油脂分泌功能變差有關，導致眼睛表面的保護層不穩定，才會反覆出現不適症狀。

呂姿瑢表示，脈衝光治療是利用溫和的光能照射眼瞼周圍，幫助改善眼部長期發炎的狀況，讓原本阻塞的油脂分泌逐漸變得順暢，進而提升眼睛表面油脂層的穩定度，減少淚水層蒸發，有助改善眼瞼痙攣，脈衝光治療屬非侵入性療程，每次約10至20分鐘，通常建議每3至4週進行一次。

呂姿瑢提醒，乾眼症屬於慢性問題，若已出現眼皮抽動、頻繁眨眼或眼睛難以張開等情形，代表眼睛可能已長期處於過度刺激狀態，應及早接受眼科檢查與評估，此外，脈衝光治療是改善乾眼成因的重要治療選項之一，仍需搭配良好用眼習慣、適度休息與日常眼部保養，才能達到穩定且長期的改善效果。

