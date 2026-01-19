自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

降低流感風險有2招！研究：空氣流通和減少咳嗽 減病毒傳播

2026/01/19 14:00

研究發現，即使人們近距離接觸，良好的空氣流通和減少咳嗽仍可有效減少病毒傳播。圖為咳嗽示意圖。（擷自freepik）

研究發現，即使人們近距離接觸，良好的空氣流通和減少咳嗽仍可有效減少病毒傳播。圖為咳嗽示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項關於流感的研究發現，即使人們近距離接觸，良好的空氣流通和減少咳嗽仍可有效減少病毒傳播。此研究發表在《PLOS病原體》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國馬里蘭大學帕克分校公共衛生學院、工程學院和醫學院的研究團隊，在2023年和2024年讓5位感染流感的參與者和11位健康志願者待在馬里蘭州巴爾的摩1家飯店的隔離樓層。

在為期2週的實驗期間，參與者共同居住在飯店隔離樓層，並參與旨在模擬真實社交互動的日常活動。這些活動包括輕鬆的交談和集體運動，例如瑜伽、伸展運動和舞蹈。患有流感的參與者也會使用筆、平板電腦和麥克風等共享物品，這些物品隨後會在參與者內傳遞使用。研究最後結果顯示，雖然參與者經歷長時間密切接觸，但所有健康志願者均未感染流感。

研究團隊表示，流感傳播關鍵在於是否咳嗽和是否通風。雖然感染學生的鼻腔內病毒含量高，但他們咳嗽很少，這限制了病毒進入周圍空氣的數量。而房間內空氣透過加熱器和除濕機不斷快速混合，使空氣中少量的病毒被稀釋。

研究團隊指出，實驗結果可能也與年齡相關。中年人比年輕人更不容易感染流感，這可能進一步降低了感染機率。

此研究中未發生健康志願者遭感染病例，這為人們如何在流感季節更好保護自己提供有益見解。研究團隊強調，在室內空氣不流通的情況下，與他人近距離接觸是最危險的事。攜帶便攜式空氣清淨機和戴口罩，都是保護自身的方法。

研究團隊強調，每年全球有多達10億人感染季節性流感。制定更好的策略來控制流感爆發，仍是公共衛生領域的重要優先事項。

