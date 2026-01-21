健康網》青花菜吃對營養增3倍！ 專家揭關鍵2吃法

食農專家韋恩表示，多吃青花菜除具有助抗發炎、抗氧化、抗癌等好處，若吃法正確，對於健康的效益也可增加；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕屬於十字花科的青花菜營養豐富，加上近期因產量暴增，價格便宜又新鮮。食農專家韋恩表示，多吃青花菜除具有助抗發炎、抗氧化、抗癌等好處外，若吃法正確，對於健康的效益，甚至可再增加3倍之多。

青花菜是餐桌上常見的佳餚之一，吃法也多樣。韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，想要讓青花菜吃得營養加乘，重點在於以下2關鍵：

●關鍵1：青花菜熟食比生食更強

很多人以為蔬菜生吃最好，但青花菜是例外之一。研究發現，煮熟後的青花菜，抗氧化力可達生食的3倍以上。原因在於青花菜中的硫配糖體本身並無活性，必須在切碎或加熱、細胞結構被破壞後，才能和酵素接觸，進一步生成蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽、吲哚類化合物等，這些才是真正對人體有益的成分。

但韋恩提醒，也須注意並非越熟越好，實驗顯示，青花菜炒超過2分鐘後，蘿蔔硫素就會開始下降；簡單汆燙或快炒，反而是恰到好處的做法。

●關鍵2：青花菜搭配薑黃營養更加乘

薑黃近年成為抗氧化與抗發炎的明星食材，關鍵成分是薑黃素。研究發現，當薑黃素和青花菜中的蘿蔔硫素同時存在時，抗發炎效果會出現加乘作用，而不是單純相加。

舉例來說，在降低發炎指標如TNF α，兩者合用的效果，比單獨使用其中一種高出約3成；對IL 1、NO、PGE2等指標，也有類似結果。這代表青花菜和薑黃一起下鍋，比單吃任何一種都更有利。

韋恩也推薦，簡單的咖哩青花菜、黃金燉青花菜，都是把營養吃進去的料理好方式。飲食吃對方法，其實日常蔬菜也能發揮接近機能性食物的價值。

