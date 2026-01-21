自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》青花菜吃對營養增3倍！ 專家揭關鍵2吃法

2026/01/21 16:27

食農專家韋恩表示，多吃青花菜除具有助抗發炎、抗氧化、抗癌等好處，若吃法正確，對於健康的效益也可增加；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，多吃青花菜除具有助抗發炎、抗氧化、抗癌等好處，若吃法正確，對於健康的效益也可增加；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕屬於十字花科的青花菜營養豐富，加上近期因產量暴增，價格便宜又新鮮。食農專家韋恩表示，多吃青花菜除具有助抗發炎、抗氧化、抗癌等好處外，若吃法正確，對於健康的效益，甚至可再增加3倍之多。

青花菜是餐桌上常見的佳餚之一，吃法也多樣。韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，想要讓青花菜吃得營養加乘，重點在於以下2關鍵：

●關鍵1：青花菜熟食比生食更強

很多人以為蔬菜生吃最好，但青花菜是例外之一。研究發現，煮熟後的青花菜，抗氧化力可達生食的3倍以上。原因在於青花菜中的硫配糖體本身並無活性，必須在切碎或加熱、細胞結構被破壞後，才能和酵素接觸，進一步生成蘿蔔硫素、異硫氰酸鹽、吲哚類化合物等，這些才是真正對人體有益的成分。

但韋恩提醒，也須注意並非越熟越好，實驗顯示，青花菜炒超過2分鐘後，蘿蔔硫素就會開始下降；簡單汆燙或快炒，反而是恰到好處的做法。

●關鍵2：青花菜搭配薑黃營養更加乘

薑黃近年成為抗氧化與抗發炎的明星食材，關鍵成分是薑黃素。研究發現，當薑黃素和青花菜中的蘿蔔硫素同時存在時，抗發炎效果會出現加乘作用，而不是單純相加。

舉例來說，在降低發炎指標如TNF α，兩者合用的效果，比單獨使用其中一種高出約3成；對IL 1、NO、PGE2等指標，也有類似結果。這代表青花菜和薑黃一起下鍋，比單吃任何一種都更有利。

韋恩也推薦，簡單的咖哩青花菜、黃金燉青花菜，都是把營養吃進去的料理好方式。飲食吃對方法，其實日常蔬菜也能發揮接近機能性食物的價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中