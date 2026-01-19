儲備春節醫療用血 高雄「捐血月」捐血就送台灣黑熊隨身瓶

台鋼Wing Starst啦啦隊員昆昆與「血寶」、「黑寶」吉祥物鼓勵捐血，集滿3點可兌換台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為儲備春節年假的醫療用血，農曆年前的1個月為全國捐血月，高雄捐血中心今（19日）舉辦啟動典禮，鼓勵民眾踴躍捐出熱血，希望能在2月15日前達到10天共2萬袋的庫存血量，讓民眾能安心過年，且即日起捐血集滿3 點，還加贈台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶。

高雄捐血中心負責醫師曾士賓指出，捐血可救人並促進新陳代謝，台灣捐血率雖是世界第一，但冬天會受到學生放寒假及天候因素影響捐血意願，且受少子化與高齡化雙重夾擊，年輕捐血人口銳減，而醫療用血需求卻逐年攀升。

高雄市衛生局長黃志中表示，今（2026）年過年有長達9天年假，過年前後用血量特別高，因氣溫驟降，心血管及消化道疾病患者激增，重症輸血需求更是居高不下，導致血液庫存常瀕臨警戒線，因此鼓勵民眾踴躍捐血。

陳先生每月都會定捐血。（記者許麗娟攝）

高雄捐血中心說明，南部地區（嘉南高屏澎東）每日醫療用血需求高達2千袋，目前庫存量為7天，希望過年前一天可達到10天的庫存量。今年持續與台灣黑熊保育協會合作，以吉祥物「黑寶」為主題，設計熊愛捐血‧台灣黑熊不鏽鋼隨身瓶，今日起推出年度定期捐血集點，只要捐血集滿3 點（捐250cc集1點、捐500cc集2點）即可兌換限量。

為呼籲年輕人捐出熱血，高雄捐血月活動亦邀請職棒台鋼雄鷹新秀王博玄、台鋼Wing Starst啦啦隊成員「昆昆」擔任代言人，支持捐血長達40年的國際扶輪社3510 地區亦加入募集捐血的行列，高呼「捐血1袋救人1命」。

高雄捐血月啟動，希望在農曆年前達到10天共2萬袋的庫存血量。（記者許麗娟攝）

洪先生自學生時代至今已累計捐血300多次。（記者許麗娟攝）

