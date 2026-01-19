輕生人數破4千 雙北社區藥局第一線推自殺防治

台北市聯合醫院今（19日）宣布與雙北藥師公會合作，將自殺防治推廣至民眾易觸及的生活範圍，讓社區藥局不僅是領藥與用藥諮詢的場所，更成為情緒支持的溫暖據點，希望能在第一線接住情緒低落的民眾。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台灣近年自殺人數逐年攀升，台北市聯合醫院今（19日）宣布與雙北藥師公會合作，將自殺防治推廣至民眾易觸及的生活範圍，讓社區藥局不僅是領藥與用藥諮詢的場所，更成為情緒支持的溫暖據點，希望能在第一線接住情緒低落的民眾。

衛福部統計全國自殺人數與死亡率，2021年有3585人自殺，人數與死亡率逐年提高，2024年更有4062人選擇自我結束生命。

台北藥師公會強調，自殺防治不只是身心科醫師等人擔起全責，還需要政府、校園、社區繼續幫忙，社區藥局就是最前線關懷管道。根據雙北藥師公會表示，台北與新北分別有約800與1100家社區藥局，各為藥局密度最高與數量最多之縣市。

這次除了會在藥局內擺設自殺防治展示架，也導入「心情關懷卡」簡式健康量表（BSRS-5），藥師將會帶領民眾填寫、自我評估，若分數達10至14分以上需留意自身狀況，15分以上或是自殺想法2分以上更建議就醫。

此外，心情關懷卡內容也提供1925安心專線、1995生命線協談輔導專線以及北市聯醫松德院區門診資訊。

藥師也會視情況將個案轉介至醫療院所。台北市藥局將轉介至北市聯醫松德院區，新北藥局則需掃描QRcode，顯示可就診的新北醫療院所。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

「心情溫度計」簡式健康量表（BSRS-5），若分數達10至14分以上需留意自身狀況，15分以上或是自殺想法2分以上更建議就醫。（北市聯醫松德院區提供）

心情關懷卡提供1925安心專線、1995生命線協談輔導專線以及北市聯醫松德院區門診資訊。（北市聯醫松德院區提供）

