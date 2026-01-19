健康網》胰島素阻抗 害你吃飽就想睡！營養師4招助代謝

不少人吃過飯後經常覺得想睡，營養師楊斯涵認為這可能是體內發生胰島素阻抗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕都吃得很少了，總是瘦不下來；你是不是也有這些困擾？營養師楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」表示，許多人拼命少吃，體重卻紋絲不動；四肢不胖，但肚子特別大（內臟脂肪高）；吃飽飯就想睡覺，整天沒精神。這不只是變胖，而是你的身體正在發出警訊：你可能「胰島素阻抗」了！

簡單來說，就是身體處理血糖的「鑰匙」失靈了，導致吃進去的東西都更容易變成脂肪囤積在腹部。

請繼續往下閱讀...

好消息是，透過正確的方法，這個機制是可以修復的！ 跟著這張圖做，4招幫你重新啟動代謝引擎：

●改變吃飯順序：菜→肉→飯。超簡單一招，就能延緩血糖上升！

●肌肉就是你的血糖倉庫：不要只做有氧，開始「重量訓練」吧！肌肉越多，代謝糖分能力越強。

●睡好覺就是減肥：睡眠不足會讓身體更想抓取能量（變胖），每天睡滿7小時很重要。

●減重5%就有效：不用壓力太大，設定一個小目標，減掉體重的 5-7%，健康狀況就會大幅改善！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法