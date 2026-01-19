海洋公民基金會聯手中醫師 跨海抵澎前進惠民啓智中心義診

台灣中醫師聯合跨海義診，服務天主教惠民啓智中心大小天使。（海洋公民基金會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中醫師跨海義診又來了！由海洋公民基金會發起跨海義診活動，集合台灣4位中醫師，前進天主教惠民啓智中心，為教職員及學員們提供健康諮詢服務，這也是1年半以來第3次，更重要的是所有中醫師及眷屬、志工都是自費而來，免費為天主教惠民啓智中心大、小天使服務。

此次參加義診有4位中醫師，包括林恭儀、何姿萱、吳思葦、徐維偵，分別來自台北與台中不同中醫診所，但都有共同心願，渡海來澎湖服務離島偏鄉大小天使，並有8位志工放下手邊工作，一同跨海前來協助義診，就是希望能提供醫療資源及專業醫療諮詢服務，服務天主教惠民啓智中心學員及教職員工。

有了專業醫師團隊進駐後，還是需要完善的後勤支援，感謝仙豐藥廠贊助藥材 、信義馬光中醫診所贊助醫材，來自海洋公民基金會、台北市仁愛扶青社、台大B78三十重聚同學會，還包含中醫師的家人，大家自費交通住宿，就是為了來天主教惠民啟智中心，為大小天使們與教職員們服務。

力促中醫師跨海義診活動，緣起於海洋公民基金會董事長胡昭安與惠民啟智中心主任翁秀媚，是澎湖同屆同學，胡也與在台北執業中醫師徐維偵，是台大同屆同學，將同學的情緣聯繫到公益服務，在眾人的號召下，吸引更多人投入志願服務的行列。

中醫師跨海義診起源，是惠民主任與中醫師都是胡昭安同學。（海洋公民基金會提供）

