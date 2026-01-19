自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

美國成人9成有病？美權威：「代謝健康」崩壞是萬病之源

2026/01/19 10:31

研究人員指出，腹部脂肪堆積是代謝失調的主因；（圖取自freepik）

研究人員指出，腹部脂肪堆積是代謝失調的主因；（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「代謝健康（Metabolic Health）」近期成為美國公衛界最熱門的關鍵字，不僅衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）將其列為施政主軸，暢銷書與網紅也爭相討論。但這到底是什麼？《紐約時報》報導，簡單來說，這是指身體使用與儲存能量的機制運作正常；然而殘酷的現實是，美國心臟協會（AHA）估計，高達90%的美國成年人，都患有某種程度的「心血管-腎臟-代謝症候群（CKM syndrome）」。

史丹佛大學醫學院副院長帕拉尼亞潘（Latha Palaniappan）指出，腹部脂肪堆積（Adiposity）是代謝失調的主因。洛克菲勒大學副教授科恩（Paul Cohen）解釋，脂肪細胞就像身體的能量倉庫，當攝取的熱量長期超過消耗量，脂肪細胞「爆倉」後，三酸甘油酯就會開始溢出，流向不該去的地方，如肝臟和肌肉。這會引發發炎反應，導致胰島素阻抗，進而形成「越胖越難瘦」的惡性循環。

蘋果型比梨型危險 內臟脂肪是關鍵

身材形狀也是關鍵指標。科恩指出，脂肪堆積在腹部的「蘋果型身材」，比脂肪堆積在臀部與大腿的「梨型身材」更危險。這是因為腹部深處的「內臟脂肪」與皮下脂肪在分子層面上完全不同，內臟脂肪更容易引發基因表達異常與發炎反應，進而增加心臟病、糖尿病甚至13種癌症的風險。

身體的「引擎故障燈」 5指標中3即確診

帕拉尼亞潘將肥胖比喻為汽車儀表板上的「引擎故障燈（check engine light）」，這是身體發出的警訊。醫學上對於「代謝症候群」的定義相對明確，如果一個人同時出現腰圍過粗、三酸甘油酯（TG）偏高、好膽固醇（HDL）偏低、血壓升高或血糖升高，在這五大危險因子中符合其中三項，即符合診斷條件，代表身體代謝機制已亮起紅燈。

面對代謝危機，專家建議「預防勝於治療」。西北大學預防心臟病學家汗（Sadiya Khan）強調，除了飲食與運動，「戒菸」應列為首要任務，因為吸菸會增加內臟脂肪並損傷血管。此外，增加日常活動量（如午休散步、走樓梯）以及必要時使用GLP-1類減肥藥物，都能有效逆轉肥胖，阻止代謝失調演變成不可挽回的慢性病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中