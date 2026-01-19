美國成人9成有病？美權威：「代謝健康」崩壞是萬病之源

研究人員指出，腹部脂肪堆積是代謝失調的主因；（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「代謝健康（Metabolic Health）」近期成為美國公衛界最熱門的關鍵字，不僅衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）將其列為施政主軸，暢銷書與網紅也爭相討論。但這到底是什麼？《紐約時報》報導，簡單來說，這是指身體使用與儲存能量的機制運作正常；然而殘酷的現實是，美國心臟協會（AHA）估計，高達90%的美國成年人，都患有某種程度的「心血管-腎臟-代謝症候群（CKM syndrome）」。

史丹佛大學醫學院副院長帕拉尼亞潘（Latha Palaniappan）指出，腹部脂肪堆積（Adiposity）是代謝失調的主因。洛克菲勒大學副教授科恩（Paul Cohen）解釋，脂肪細胞就像身體的能量倉庫，當攝取的熱量長期超過消耗量，脂肪細胞「爆倉」後，三酸甘油酯就會開始溢出，流向不該去的地方，如肝臟和肌肉。這會引發發炎反應，導致胰島素阻抗，進而形成「越胖越難瘦」的惡性循環。

蘋果型比梨型危險 內臟脂肪是關鍵

身材形狀也是關鍵指標。科恩指出，脂肪堆積在腹部的「蘋果型身材」，比脂肪堆積在臀部與大腿的「梨型身材」更危險。這是因為腹部深處的「內臟脂肪」與皮下脂肪在分子層面上完全不同，內臟脂肪更容易引發基因表達異常與發炎反應，進而增加心臟病、糖尿病甚至13種癌症的風險。

身體的「引擎故障燈」 5指標中3即確診

帕拉尼亞潘將肥胖比喻為汽車儀表板上的「引擎故障燈（check engine light）」，這是身體發出的警訊。醫學上對於「代謝症候群」的定義相對明確，如果一個人同時出現腰圍過粗、三酸甘油酯（TG）偏高、好膽固醇（HDL）偏低、血壓升高或血糖升高，在這五大危險因子中符合其中三項，即符合診斷條件，代表身體代謝機制已亮起紅燈。

面對代謝危機，專家建議「預防勝於治療」。西北大學預防心臟病學家汗（Sadiya Khan）強調，除了飲食與運動，「戒菸」應列為首要任務，因為吸菸會增加內臟脂肪並損傷血管。此外，增加日常活動量（如午休散步、走樓梯）以及必要時使用GLP-1類減肥藥物，都能有效逆轉肥胖，阻止代謝失調演變成不可挽回的慢性病。

