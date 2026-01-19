自由電子報
健康 > 護眼顧齒

眼皮狂跳10年 婦人眼睛會「自己關起來」險遭車撞竟罹眼瞼痙攣症

2026/01/19 09:44

婦人頻繁眨眼、出現「睜不開眼睛」，重度「眼瞼痙攣」，經手術治療後能正常張眼、閉眼（圖右）。（記者蔡淑媛翻攝）

婦人頻繁眨眼、出現「睜不開眼睛」，重度「眼瞼痙攣」，經手術治療後能正常張眼、閉眼（圖右）。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名68歲婦人近10年眼皮不自主劇烈跳動，經常感覺好像不是自己的眼皮，甚至無法自行張開眼睛，必須「手動」拉起眼皮才能看見，曾多次在外出行走時眼睛突然痙攣緊閉，與汽車擦身而過，差點發生車禍，竟是罹患罕見的重度「眼瞼痙攣」，眼輪匝肌異常放電，導致眼皮頻繁眨眼，有時會眨到「忘了張開眼睛。」

澄清醫院中港院區整形外科醫師呂明川指出，眼瞼痙攣是一種神經控制異常所造成的疾病，主要因眼輪匝肌異常放電不自主收縮，導致頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼睛」，這樣的患者常被誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞，若未妥善治療，不只是影響生活，更可能影響行走、騎車，增加跌倒或交通事故風險。

這名婦人視力正常，因眼皮不自主劇烈跳動，曾經就醫點眼藥水、施打肉毒桿菌，仍無法徹底改善眼皮不自主劇烈跳動，嚴重時無法自行張開眼睛，嚴重影響生活，多次在外行走時，眼睛突然痙攣緊閉，她只能停在原地等待症狀緩解，險象環生。

呂明川為婦人安排眼瞼痙攣手術，進行眼輪匝肌精準切除，由眼皮皺折處進入，切除異常的眼輪匝肌部分，恢復眼輪匝肌正常放電，婦人術後恢復眼睛張閉功能，可自行正常睜眼、閉眼，不再突然失控，她開心表示，終於能安心出門，生活也方便很多。

呂明川強調，眼瞼痙攣多好發於中老年族群，盛行率僅10萬分之8，女多於男，且會隨著年紀增大而惡化，初期症狀包括頻繁眨眼、畏光、眼睛乾澀或疲勞感，若症狀逐漸加重且感覺眼皮不受控，影響視線或生活安全，應及早就醫評估。

呂明川提醒，眼睛無法自主控制並非小問題，尤其對高齡者或交通頻繁的現今，更容易演變成意外風險，及早診斷、適當治療，能改善生活品質，也能有效降低潛在危險，避免憾事發生。

呂明川醫師指出，眼瞼痙攣症是神經控制異常所造成的疾病，會頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼睛」，常被誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞。（記者蔡淑媛翻攝）

呂明川醫師指出，眼瞼痙攣症是神經控制異常所造成的疾病，會頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼睛」，常被誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞。（記者蔡淑媛翻攝）

