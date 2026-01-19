自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

竹榮護理之家年貨大街溫暖登場 讓長輩感受過年儀式感

2026/01/19 09:42

北榮新竹分院附設護理之家別出心裁，特別設計「愛在歲末・溫馨年貨大街」活動，將充滿節慶氛圍的年貨市集直接帶進院區。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院附設護理之家別出心裁，特別設計「愛在歲末・溫馨年貨大街」活動，將充滿節慶氛圍的年貨市集直接帶進院區。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為迎接農曆新年的到來，台北榮民總醫院新竹分院附設護理之家別出心裁，特別設計「愛在歲末・溫馨年貨大街」活動，將充滿節慶氛圍的年貨市集直接帶進院區，讓長輩們即使在機構內，也能感受濃厚的年味與過年儀式感。

北榮新竹分院護理部以「把年味帶進護家」為活動主軸，結合社區資源，以年貨攤位、體驗活動及應景佈置營造熱鬧的節慶情境。現場布置紅燈籠、春聯、福字等節慶裝飾，濃濃的新春氛圍，一點兒都不輸實際街頭上的年貨大街。

護理團隊、社工與志工全程陪伴長輩逛攤、挑選年節零食、書寫春聯賀語及體驗趣味活動，長輩們紛紛露出期待與喜悅的笑容。

院長陳曾基表示，這場活動不僅喚起長輩對傳統年節的美好記憶，讓長輩在熟悉又溫馨的環境中感受到節慶的幸福感，同時透過逛攤買年貨與遊戲互動的過程，增進長輩的社交參與、身心愉悅及生活滿意度，並藉由社區資源的導入，促進社區融合與跨領域合作，讓護理之家成為長輩安心生活、感受溫暖與幸福的家。

北榮新竹分院護理部結合社區資源，以年貨攤位、體驗活動及應景佈置營造熱鬧的節慶情境。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院護理部結合社區資源，以年貨攤位、體驗活動及應景佈置營造熱鬧的節慶情境。（北榮新竹分院提供）

現場布置紅燈籠、春聯、福字等節慶裝飾，濃濃的新春氛圍，一點兒都不輸實際街頭上的年貨大街。（北榮新竹分院提供）

現場布置紅燈籠、春聯、福字等節慶裝飾，濃濃的新春氛圍，一點兒都不輸實際街頭上的年貨大街。（北榮新竹分院提供）

長輩們即使在機構內，也能感受濃厚的年味與過年儀式感。（北榮新竹分院提供）

長輩們即使在機構內，也能感受濃厚的年味與過年儀式感。（北榮新竹分院提供）

