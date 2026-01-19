自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

高雄經濟弱勢就醫補助 2月1日起受理申請

2026/01/19 09:47

高雄市經濟弱勢就醫補助，2月1日起受理申請。（高雄市衛生局提供）

高雄市經濟弱勢就醫補助，2月1日起受理申請。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為協助經濟弱勢市民減輕醫療負擔，高雄市衛生局自2011年起申請衛生福利部「公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫」，補助健保部分負擔、住院膳食費及掛號費等醫療費用。2026年度已獲核定補助經費596萬5000元，將自2月1日起至10月31日受理申請，經費用罄即截止受理。

高雄市衛生局表示，補助對象為設籍高雄市具低收入戶、中低收入戶或其他經區公所及社會局認定並開立證明的經濟弱勢者，補助項目包含健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、健保欠費（每人每年上限3000元）、救護車費用（每人每年上限6000元）、偏遠地區交通費（每人每年上限2000元），以及無健保身分者的自付醫療費用（限健保給付範圍內）每人每年補助總額3萬元為上限。

衛生局指出，曾有自幼患有輕度智能障礙民眾小怡（化名），未婚無子女、雙親早逝，長年與年近9旬外祖母相依為命，依賴政府每月身心障礙生活補助維生。有次小怡因車禍造成左大腿嚴重骨折，住院手術讓拮据家庭面臨龐大醫療負擔，所幸住院期間醫院社工協助申請這項補助，及時緩解醫療費用壓力。

符合補助資格者，須檢附2026年相關醫療費用收據正本、本人印章、金融帳戶封面影本及相關證明文件，至高雄各區衛生所申請，就醫欠費須由醫院開立欠費明細協助提出申請，詳情可上衛生局官網查詢。

