健康網》俄密醫未做過敏測試 網紅豐臀手術休克死亡

義大利網紅布爾采娃找密醫進行豐臀整形手術時，不幸因藥物過敏性休克死亡。中醫大指出，遇到藥物過敏時的常見處理方式是先停止給藥。（取自布爾采娃IG）

〔健康頻道／綜合報導〕義大利網紅布爾采娃（Yulia Burtseva）年僅38歲，日前在莫斯科進行豐臀整形手術時，不幸因藥物過敏性休克死亡。中國醫藥大學附設醫院藥劑部藥師林穎姍指出，嚴重的藥物過敏可能會致命，像是史蒂文生氏強生症候群（Stevens-Johnson Syndrome, SJS）和毒性表皮壞死症（Toxic Epidermal Necrolysis, TEN）。

根據外媒指出，布爾采娃在進行整形手術之前，還在社群平台PO出影片。但據了解，她找這家私人診所，執刀者根本不具備任何合法醫師資格，是名密醫。

這名密醫也未替布爾采娃先進行過敏測試，而患者自行購買填充醫材，但在手術進行時，已發生過敏性休克死亡。

根據中醫大衛教資料指出，藥物引發的過敏症狀有輕有重，初期的輕症離不開6字口訣「疹、破、痛、紅、腫、燒」，可能會出現皮膚或嘴唇紅腫、起疹子或破皮的症狀，有些人也可能會有發燒或喉嚨痛等類似感冒的症狀。

遇到藥物過敏時的常見處理方式是先停止給藥，可能會選擇使用具有類似療效的藥物或是另尋方法，醫師也可能視情況給予抗組織胺之類的抗過敏藥以減緩過敏反應，如遇兩種嚴重併發症（史蒂文生氏強生症候群、毒性表皮壞死症）則會比照燒燙傷病人處理，像是給予靜脈輸液來補充水分。

一般民眾如有疑似出現藥物過敏症狀時，應先停藥並儘速攜帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單回診就醫。民眾可以先釐清藥物過敏發生的時間、部位還有產生哪些症狀，也應告知醫師是否有同時使用其他藥品或食品。

民眾可以在就醫時主動告知醫師曾經過敏的藥物、請醫師將過敏藥品註記於健保IC卡中，或上傳登載在健保醫療資訊雲端查詢系統中。領藥時再請藥師幫忙核對，以確保用藥安全。民眾也可以透過全國藥物不良反應通報系統上網通報。

