健康網》天冷血管急縮恐釀中風 醫授5大保命關鍵

銀髮族外出應戴帽子、圍巾和手套，讓血管有緩衝適應的時間；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，低溫不僅讓人手腳冰冷，也可能對心腦血管造成劇烈衝擊。基隆長庚醫院外科部主任、神經外科醫師陳品元提醒，冬季因氣溫驟降導致血管收縮，血壓波動與血液濃稠度上升，都是誘發腦中風的重要危險因子，尤其在洗澡、起床、外出等溫差變化大的時刻，更要特別留意。

陳品元在臉書「神經外科腦瘤權威 陳品元醫師 教授 基隆長庚外科部主任」，提出5大防中風保命指南，呼籲民眾務必落實。

請繼續往下閱讀...

保暖要做足 頭頸與四肢末梢不可忽略

清晨起床、外出前以及洗澡前後，是一天之中溫差最大的時段，血管也最容易劇烈收縮。陳品元建議，採取「洋蔥式穿法」，以便可以依室內外溫度變化增減衣物。特別是清晨運動的長輩，應等太陽出來、氣溫回升後再外出，並確實戴好帽子、圍巾與手套，讓血管有緩衝適應的時間。

規律量血壓 冬天更要掌握變化

陳品元指出，冬季血壓往往比夏季高出10至20毫米汞柱，本身有高血壓的族群更須提高警覺。

若量測發現血壓突然飆高，例如收縮壓超過140毫米汞柱，或舒張壓超過90毫米汞柱，且伴隨頭暈、頭痛或視力模糊等症狀，應立即就醫，評估是否需要調整用藥。

本身有高血壓的族群更須提高警覺，注意血壓值是否過高；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

補充足夠水分 避免血液過度濃稠

冬天因不易感到口渴，許多人整天喝水量不足，導致血液變得濃稠，增加血栓形成風險。寒冷天氣加上怕頻繁跑廁所，常讓人一整天喝不到1000毫升的水，以致水分攝取不足；另外，咖啡與茶因具有利尿效果，不能計入每日的水分攝取量。

避免劇烈溫差 洗澡與如廁是高風險時刻

浴室與廁所是冬季腦中風的高危險場域。統計顯示，冬天約有3成中風事件發生在浴室。原因在於脫衣時，突然接觸冷空氣，血管急速收縮，進入熱水後又快速擴張，這種劇烈的血管變化，容易誘發腦中風或心肌梗塞。

留意中風前兆 把握黃金24小時

陳品元呼籲，熟記「FAST」口訣，有助於及早辨識中風徵兆、爭取治療時間。

●F（Face）：請對方微笑，觀察臉部是否歪斜、不對稱。

●A（Arm）：請對方雙手平舉，留意是否出現單側手臂無力下垂。

●S（Speech）：請對方說一句簡單的話，是否口齒不清或答非所問。

●T（Time）：只要出現其中任一症狀，應立刻記下時間並撥打119送醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法