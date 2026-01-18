自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》沒有慢慢變老這件事 醫解析2個年齡點老最快

2026/01/18 23:57

健康網》沒有慢慢變老這件事 醫解析2個年齡點老最快

「老化」根本不是慢慢走下樓梯。減重醫師蕭捷健表示，是在你44歲這個年齡上下，毫無預警地把你推下去；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕人類在哪一個年齡老得最快？減重醫師蕭捷健指出，老化根本不是慢慢走下樓梯，老化是它在你44歲這個年齡上下，毫無預警地把你推下去。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，他引述《Nature Aging》最新期刊，史丹佛大學找了108位受試者。這群科學家追蹤了這群人體內13萬5239種生物特徵。結果發現，身體內只有6.6%的分子是乖乖線性老化的；剩下的81%都想提早出局。但它們平時都看起來沒事，然後在44歲和60歲，這兩個時間點集體出局。

蕭捷健解釋這兩波老化是怎麼開始的？這不只關係到外表，還關係到你的基礎代謝率（BMR）跟胰島素。

●44歲迎來第一波衝擊：人體對脂肪、酒精代謝能力降低，皮膚細胞開始罷工了。蕭捷健表示，這就是傳說中的中年危機，但這不是心理問題，這是生化問題！科學家用一種叫DE-SWAN 的演算法抓到，你在44歲的時候，負責脂質代謝和酒精與咖啡因代謝路徑的分子，會集體遞「辭職信」。

這也是以前宵夜吃鹽酥雞沒事，現在光是用聞的，腹肌就直接團結抗議。為什麼酒量大不如前？因為你的酒精代謝分子已經在出走了！

蕭捷健建議：既然脂質代謝罷工了，低碳日多吃Omega-3、蛋白質、高碳日搭配運動。

●60歲迎來第二波衝擊：免疫調節（Immunosenescence）開始變差，這時候你的急性期反應（Acute-phase response）會失控，這就是為什麼老人家感冒很容易變成大代誌。碳水化合物代謝（Carbohydrate binding）路徑會出現劇變，也是在60歲時，第2型血糖容易出問題。

蕭捷健建議：執行低炎飲食，既然血糖代謝要變弱了，進食順序改成「菜、肉、飯」。每天來一小把堅果、魚油、6個拳頭大小的各色蔬菜，延緩免疫衰老。

