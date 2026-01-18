自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》國際微生物大師齊聚 台灣成亞洲研究重鎮

2026/01/18 21:11

亞洲微生物體趨勢論壇走過10年，今年以微生物嘉年華會擴大舉辦，國內外50位頂尖講者開講，吸引千餘人參加。（記者李惠芬攝）

亞洲微生物體趨勢論壇走過10年，今年以微生物嘉年華會擴大舉辦，國內外50位頂尖講者開講，吸引千餘人參加。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕微生物嘉年華會走過10個年頭，連續參加10年的國立陽明交通大學生理學及醫學院微菌叢研究中心副主任吳莉玲指出，今年最大遺憾是歐洲分子生物學實驗室（EMBL）代理理事長皮爾．博克（Peer Bork）不幸猝逝，臨時演講改由另一位大老─美國加州大學聖地牙哥分校教授羅布．奈特（Bob Knight）上場。

歐洲大師不幸來台前猝逝 大會哀悼

本屆亞洲微生物體趨勢論壇正式升格為「微生物嘉年華會」，為台灣首屆以「微生物與健康」為主軸的主題展，首度結合國際高峰論壇 × 科普體驗 × 產業交流 × 創新競賽4大亮點，打造亞洲微生物領域最具指標性的年度盛會。

走過10年 特頒「10年好友」表彰2人

此次大會，主辦單位也特別頒發「10年好友」獎狀，表彰長期參與、陪伴研討會成長的研究者吳莉玲及國防生理所所長劉正哲。吳莉玲指出，近十年來，「腸道微生物」已從實驗室中的基礎研究主題，逐步成為連結臨床醫學、公共衛生與精準健康的重要關鍵。在台灣，這股轉變並非一蹴可幾，而是在長期的學術交流與跨領域對話中逐步成形。

10年來無間斷參與盛會的國立陽明交通大學生理學及醫學院微菌叢研究中心副主任吳莉玲（左）與國際大老─美國人腸道微生物計畫主持人羅布．奈特教授合影。（記者李惠芬攝）

10年來無間斷參與盛會的國立陽明交通大學生理學及醫學院微菌叢研究中心副主任吳莉玲（左）與國際大老─美國人腸道微生物計畫主持人羅布．奈特教授合影。（記者李惠芬攝）

本次由台大醫學院院長吳明賢擔任大會主席，邀請到地球微生物體計畫（Earth Microbiome Project）與美國人腸道微生物計畫（American Gut Project）的共同主持人羅布．奈特教授與微生物體數據分析權威皮爾．博克教授。未料，62歲皮爾．博克不幸猝逝，他生前發表超過700篇期刊論文，其中有90篇精湛的研究發表於Nature、Science、Cell），也是全球微生物學者中引用率高的科學家之一。

此次大會有12大專場Session，50位頂尖講者同台開講，內容涵蓋微生物資料與AI分析、嬰幼兒發育、人體與海洋微生物、產學合作，到微生物產品的法規趨勢，一次掌握最新科學與產業動態。

一直投身於微生物世界的吳莉玲表示，回顧早期，微生物研究多集中於菌相描述與機制探索，與臨床應用仍保持距離。隨著研究工具與資料分析技術的進步，討論主題逐漸延伸至腸道菌如何影響免疫調控、代謝疾病、癌症治療反應，以及精準營養與老化相關健康議題。微生物不再只是背景變數，而被視為影響疾病發展與治療成效的重要參與者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中