健康網》蛋價連2週上漲別買到囤蛋 營養師授挑蛋3招

〔健康頻道／綜合報導〕台北市蛋商公會今（18）日宣布，批發（44元）、產地價（34.5元）每台斤皆漲2元，連帶本次調漲，已連2週合計漲了5元。營養師黃映慈表示，要選購份量重的蛋，較新鮮。

農曆年前雞蛋需求增，加上近期中南部禽流感疫情導致產量減少，緊接著又要變天，濕冷天氣可能讓蛋雞減產，恐怕蛋價又要攀升，但是黃映慈不建議大家囤蛋，最好買回來後7-10天內食用完畢。

台中醫院衛教資料分享，中華民國營養師公會全國聯合會副理事長陳珮蓉營養師表示，市面的雞蛋分成紅、白殼之分，主要是品種造成蛋殼顏色不同。雖然紅殼蛋的價格較高，但兩者的營養價值、主要營養成分並無明顯差異，微量元素可能受到飼料影響而有些微差異。

陳珮蓉指出，至於洗選蛋和散裝蛋的差別，主要是處理方式。洗選蛋是經嚴格清潔程序和檢查後，確保表面乾淨並去除細菌，以包裝形式出售。散裝蛋則是直接從農場或生產者處取得，且多在傳統市場、雜貨店販售。

黃映慈則建議保存的溫度在-1.5-0°C、濕度在85-90%。在挑選蛋上，放置越久的雞蛋水分流失越多，導致氣室變大，食用時可以觀察一下。另外，雞蛋拿起來有些重量，屬於新鮮的雞蛋；反之拿起來輕者為較不新鮮的蛋。最重要又簡單的判別，蛋殼表面粗糙，代表雞蛋較新鮮；放置越久的蛋其殼會變薄。

陳珮蓉營養師提醒，處理食材前，應先將蛋及雙手洗淨，可避免在敲開蛋殼時，將表面的病菌及髒污接觸到可食雞蛋，尤其是處理非洗選蛋。處理雞蛋後，將蛋殼順手丟入垃圾桶並再次洗手，勿隨意放置桌面或盤子而造成污染，也要避免碰過蛋殼後再接觸其他食材，才能降低沙門氏桿菌污染與食品中毒的風險。

此外，雞蛋打開後，最好立刻料理，以免細菌孳生；打蛋時建議多準備一個碗，先將蛋打進碗裡，第二顆蛋再打入第二個碗，確認沒壞再倒回第一個碗中，以免有壞蛋混入；最後，煮熟是重要的原則，應加熱至中心溫度70℃以上，且加熱時間也要夠長。

食藥署提醒，雞蛋於0℃到4℃的溫度冷藏保存最佳，也可存放在原包裝盒中，避免放在門的儲藏架上，因其溫度變化較大。最後，建議購買後應儘早食用完畢。

