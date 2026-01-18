自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

微波爐輻射傷身？ 專家闢謠：有時比烤箱更能留住營養

2026/01/18 20:01

微波爐輻射傷身？ 專家闢謠：有時比烤箱更能留住營養

不少上班族為節省時間都會選擇以快速、便利的微波食品果腹一餐，但人們對微波爐是否會破壞食材營養、釋放輻射傷害人體的疑慮始終未曾間斷。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕不少上班族為節省時間都會選擇以快速、便利的微波食品果腹一餐，但人們對微波爐是否會破壞食材營養、釋放輻射傷害人體的疑慮始終未曾間斷。

據韓媒報導，美國農務部（USDA）貝爾茨維爾營養研究中心首席研究員吳先禮（Xianli Wu，音譯）指出，儘管不同食材反應各異，但微波爐並不比烤箱或瓦斯爐更破壞營養。事實上，維生素C等水溶性營養素極易在長時間受熱中流失，而微波加熱速度快、不需添加過多水分，反而有助於保留更多維生素。

一項對比研究顯示，微波調理的食物在維生素C含量的保存上，有時甚至優於傳統烤箱。吳研究員強調，只要控制好加熱時間與條件，微波爐在保留食材活性成分（如黃酮類化合物）方面，表現相當穩健。

針對微波輻射的恐懼，美國喬治城大學放射醫學教授喬治森（Timothy Jorgenson）博士解釋，微波爐利用波長較長的「微波」驅動水分子摩擦生熱，這類放射線與穿透力強、足以損傷細胞DNA的短波放射線完全不同。

喬治森博士明確指出，微波爐運作時產生的放射線能量極其微弱，完全沒有能量強度來破壞人體的遺傳物質。只要微波爐設備完整無毀損，運作過程中外洩的輻射量微乎其微，對人體健康的實質影響幾乎可以忽略不計。

