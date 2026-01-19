健康網》孕期抽筋擾人清夢 專家：補對關鍵營養

孕媽咪進入懷孕中後期後，如果發生夜間抽筋，不妨透過補充關鍵營養素或按摩改善不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少孕媽咪進入懷孕中後期後，最困擾的不是胎動，而是夜晚發作的大小腿抽筋，不僅痛醒，還嚴重影響睡眠品質。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，建議孕媽咪可以請另一半幫妳熱敷或按摩，或是從飲食方面來改善。

孕產兒關懷網站表示，懷孕第27週孕媽咪，胎兒快速成長，孕婦體重上升、胎動加劇，夜間抽筋也變得更常見。透過補充關鍵營養素、正確舒緩方式及觀察身體變化，有助降低不適風險。

改善抽筋這樣吃

孕媽咪抽筋的情況越來越嚴重時，不妨從飲食方面來改善：

抽筋嚴重的媽咪要少吃冰冷食物，才不會讓血液循環變得更差，建議可以補充鉀離子含量高的食物，如：香蕉、釋迦、芹菜、金針菇、地瓜、綠豆等。還有補充鐵、鎂的攝取，像是深綠色蔬菜、堅果類、紅色的瘦肉（牛肉、羊肉）等。多多攝取牛奶、黑芝麻、小魚乾、豆製品等高鈣食物。

一旦孕媽咪在夜晚抽筋時，趕快把腿伸直，讓腳趾往身體的方向壓；最好在越來越痛之前，趕緊起身讓腳板踩在地上。此外，準爸比也可以協助熱敷媽咪的抽筋處，若抽筋部位在小腿肚，也可以用畫圓的方式按摩來舒緩。

