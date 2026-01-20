健康網》隔夜火鍋傷身？醫曝最危險的「毒素」 揭惜食3法

火鍋湯底反覆加熱風險高，專家示警，隔夜火鍋不只是細菌問題，更可能潛藏「加熱也殺不死的毒素」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，民眾愛吃火鍋，不少人煮得太多，會習慣把吃不完的湯底冰起來，隔日再放入新的火鍋料繼續享用。不過，這在雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒眼中是極有風險的習慣，他指出，隔夜火鍋不只是細菌問題，更可能潛藏「加熱也殺不死的毒素」。

卓韋儒在臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文分享，關於吃不完的火鍋，不少民眾會這樣想：「這鍋湯底精華這麼多，倒掉太可惜了，明天煮麵正好」、「火鍋沒吃完？沒關係，睡前滾一滾，明天再加熱就好。」他提醒，這個「惜食」的小動作，有時會變成全家集體跑急診的導火線。

卓韋儒進一步說明，很多人以為「煮滾就沒事」，這是最大誤區，「你殺得掉細菌，但不一定處理得了它留下的『「毒素』。」這裡要小心的隱形殺手是：仙人掌桿菌（Bacillus cereus）。

他提到，火鍋裡的玉米、芋頭、南瓜、麵條等澱粉，加上豐富的肉類蛋白質，成了細菌的「5星級飯店」。它最難纏的點有2個：

●會形成芽孢

就像穿了防彈衣，一般加熱不一定能清掉。

●嘔吐型毒素極度耐熱

根據資料，即便在100°C高溫下持續加熱150分鐘，它依然結構穩定。最具風險的是，被污染的湯底，聞起來、看起來可能都沒壞，但喝下去後1–5小時，就可能引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛。

惜食安全3 關鍵

惜食也要安全，卓韋儒提醒民眾，想要留剩菜，務必嚴格執行這套公衛標準 SOP：

1.必須在2小時內冷藏，絕對不要放室溫慢慢等，食物在5–60°C（危險溫度區） 細菌會像開外掛一樣快速增長。

2.分裝「淺盒」快速降溫，大鍋湯散熱慢，中心溫度會卡在危險區很久；改用淺盒分裝，冷卻效率翻倍。

3.只加熱1次、2天內清空，反覆加熱 = 反覆進出危險溫區，風險隨次數激增。

卓韋儒強調，家有長輩、小孩、免疫力較弱者，建議更保守，為了健康，寧可丟掉也不要「賭」。

