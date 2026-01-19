透視腸道菌》掃描53種腸道菌 養好菌就是組免疫大軍

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們腸道裡住著數以千計的微生物，長久以來被認為能幫助消化、製造營養素，也能訓練免疫系統。但究竟每一種細菌對免疫系統有什麼影響？一直缺乏全面性的比較研究。

美國哈佛與麻省總醫院團隊把53種不同的人類腸道細菌分別「單株」植入無菌小鼠，然後全面分析小鼠免疫系統的轉錄反應與免疫細胞變化，評估這些菌對宿主免疫的影響。

結果發現，大多數菌株都能引發多面向、互補且重疊的免疫調節效果，而且這些效果與細菌的分類與血緣無關。換句話說，不是只有特定家族的菌有免疫調節能力；腸道菌多樣性本身就是一種保險機制，確保免疫調節的穩定與韌性。

這項研究讓我們更清楚地看到腸道菌和免疫系統的「大網絡」：不只單一菌株，而是多樣化的腸道微生物共同協助免疫平衡。對日常生活來說，這提醒我們均衡飲食、攝取多元膳食纖維與發酵食品有助於維持腸道菌相的多樣性與穩定性；避免長期過度使用廣效抗生素也同樣重要。當腸道菌越多樣、越穩定，免疫系統越能在遇到病毒、細菌或過敏原時有良好的調節反應，這就是「養好菌＝養免疫」的科學基礎。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

