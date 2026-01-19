自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》掃描53種腸道菌 養好菌就是組免疫大軍

2026/01/19 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們腸道裡住著數以千計的微生物，長久以來被認為能幫助消化、製造營養素，也能訓練免疫系統。但究竟每一種細菌對免疫系統有什麼影響？一直缺乏全面性的比較研究。

美國哈佛與麻省總醫院團隊把53種不同的人類腸道細菌分別「單株」植入無菌小鼠，然後全面分析小鼠免疫系統的轉錄反應與免疫細胞變化，評估這些菌對宿主免疫的影響。

結果發現，大多數菌株都能引發多面向、互補且重疊的免疫調節效果，而且這些效果與細菌的分類與血緣無關。換句話說，不是只有特定家族的菌有免疫調節能力；腸道菌多樣性本身就是一種保險機制，確保免疫調節的穩定與韌性。

透視腸道菌》掃描53種腸道菌 養好菌就是組免疫大軍

這項研究讓我們更清楚地看到腸道菌和免疫系統的「大網絡」：不只單一菌株，而是多樣化的腸道微生物共同協助免疫平衡。對日常生活來說，這提醒我們均衡飲食、攝取多元膳食纖維與發酵食品有助於維持腸道菌相的多樣性與穩定性；避免長期過度使用廣效抗生素也同樣重要。當腸道菌越多樣、越穩定，免疫系統越能在遇到病毒、細菌或過敏原時有良好的調節反應，這就是「養好菌＝養免疫」的科學基礎。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中