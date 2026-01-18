健康網》白居易、巴哈都被「名醫」弄瞎？ 醫：現代人半小時重見光明

古時才子白居易（左）、曾國藩（中）、巴哈（右）飽受白內障之苦，為了眼疾四處求醫，甚至弄到快要全盲。家庭醫師簡志龍指出，現代醫學只需半小時手術，就能重見光明。（取自維基百科）

〔健康頻道／綜合報導〕古代大文豪白居易擅長於用文字說話，晚年他飽受白內障之苦。家庭醫師簡志龍指出，不僅白居易還有音樂家韓德爾、巴哈，甚至曾國藩也受到眼疾苦難，閱讀寫字都有問題。

簡志龍在臉書上分享這些才子，但現實生活沒有穿越劇，否則以現今醫學進步，白內障手術只要30分鐘就可以重建光明；這些「古人」卻病急亂投醫，找錯醫師、用錯方法，晚年幾乎以全盲過日。

簡志龍表示，18世紀音樂家韓德爾和巴哈因為白內障，被一位名醫約翰泰勒（John Taylor）「治」到失明。這位醫師的手術方法是放血、瀉藥，病患還要點混合了鴿血與糖、鹽的眼藥水，並使用高劑量的汞來抗發炎。除了這兩位，他還毀掉數千雙眼睛。看到這樣的診療方式，相信有普通醫學常識的人都會不寒而慄。

台北市立關渡醫院院長陳亮恭曾指出，白居易詩中描述自己眼前像有雪花紛飛，其實就是現在所謂的「白內障」，治病的過程中看了醫師，卻被說是肝不好影響視力，他也求神拜佛，僧侶叫他要平心靜氣；然而藥吃了、也求神拜佛了，病依舊沒好，最後聽說印度傳來「金針撥障術」的手術，他便也想去試試。

簡志龍也分享曾國藩的家書：「眼蒙殊甚。令紀澤視吾目，右眼黑珠，其色已壞，因以手遮蔽左眼，則右眼已無光，茫無所見矣。紀澤言瞳人尚好，可望復明，恐未必然，因閉目不敢治事。」「右目既廢，左目亦昏，岌岌乎可慮已。」可以看出他閱讀寫字都有問題，醫師處方一堆完全沒效，氣功師傅教他內功，最後幾乎全盲。

簡志龍表示，古人只要罹患白內障，瞎掉的比比皆是。但近十幾年來，雷射手術、顯微技術、人工水晶體等，不僅醫材大躍進，醫師手術也更加高超；在台灣還有全民健保，大幅減輕手術費用負擔，不像在美國動輒上萬美元。有人剛開完左眼白內障，下午還可以輕鬆去野餐，只要眼睛有狀況，快就醫，就不會落入失明的困境。

