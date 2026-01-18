健康網》《功夫》梁小龍曾遭襲中3刀 醫：外傷後3大警訊

武打巨星梁小龍驚傳辭世，他生前曾遭人埋伏身中3刀。中國醫藥大學附設醫院表示，嚴重外傷需把握黃金搶救60分鐘。（AEG提供）

〔健康頻道／綜合報導〕武打港星梁小龍過去與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，驚傳辭世，消息震撼影壇。今（2026）年初有《功夫》袁祥仁隕落，14日再傳出梁小龍辭世，令人不勝唏噓。梁小龍曾遭襲擊身中3刀傷，「就像武俠片一樣，整個樓梯都是血」。

根據健保署衛教資料指出，外傷最常見包括割傷、瘀血、穿刺傷。尤其是穿刺傷，是由直徑小而尖的物體所造成的傷口，外觀不會產生大的缺損，但是可能穿入較深層的組織。

請繼續往下閱讀...

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，嚴重外傷的黃金醫治時間為60分鐘，「在正確的時間內將正確的病人送至正確的醫院」是外傷急救中一個重要的觀念，而身體恢復後又會面臨創傷後心理問題，有鑑於此，一般醫院均會在急診醫學部下設「外傷科」或「急症及外傷外科」，以統合重症外傷醫療，因應社會和時代的需求。

外傷、急症、重症病人的醫療護理，已經擴展為從僅是急救（resuscitation）、到重建（reconstruction）、甚至到復健（rehabilitation）的「3R」照護系統。外傷醫療除了急診與外傷科參與，也需要骨科、神經外科、胸腔外科、整形外科、放射科、臨床營養醫學科，以及高壓氧醫學中心等各領域的協助，後續重建也會使復健科、精神科與中醫部門活絡起來。

最重要的是，創傷急症發生在第一時間，許多傷害並非立即產生，如內出血、休克，甚至創傷後症候群可能於三個月後才出現，故外傷醫療照護要做好預測與早期發現，並判斷創傷後所帶給病人的延遲傷害及併發症，及時介入處置，以預防併發症及因延遲手術而死亡。

