健康網》脂肪肝不只是酒害的？ 百萬網紅專家點名：小心「它」

專家表示，日常飲食中，餅乾、果汁、冰淇淋、甜點等，幾乎是高果糖來源，過量會有脂肪肝風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為，只有喝酒才會造成脂肪肝，然而，美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提醒，「糖」更是現代人脂肪肝最主要的威脅，這裡所說的糖，不只是白砂糖，而是所有形式的碳水化合物，尤其是隱藏在各類飲食中的果糖，不論是傳統點心，還是水果果汁，看似日常、無害的食物，只要過量的話，對肝臟來說是沉重負擔。

帕爾透過影片說明「脂肪肝的成因 」，幫助民眾了解如何保護自身的健康。帕爾表示，糖之所以會對肝臟造成影響，關鍵在於它的組成。糖主要由2種分子構成：葡萄糖與果糖。葡萄糖相對「好處理」，它可以被身體多個器官代謝利用，包括心臟、肌肉與大腦。但果糖卻完全不同，果糖只能在肝臟中代謝。

請繼續往下閱讀...

他進一步表示，當我們攝取含有果糖的食物時，果糖會直接進入肝臟，在肝臟中被轉換成脂肪。如果果糖的攝取量不高，對身體並不會造成太大問題。不過，問題出在「過量」，當果糖的負荷超過肝臟可以處理的程度時，這些被製造出來的脂肪會直接堆積在肝臟中，久而久之便形成脂肪肝。

帕爾提到一項研究，證實了果糖與脂肪肝之間的密切關聯。一項動物研究發現，當研究人員讓老鼠攝取過量的餐桌用糖時，與正常飲食的老鼠相比，牠們肝臟中的脂肪含量增加80%。這清楚顯示，長期攝取過多糖份，尤其是果糖，會對肝臟造成明顯傷害。

避開果糖含量高的「地雷」食物

哪些食物是果糖含量特別高的「地雷」呢？帕爾提醒，所有高度加工、帶有人工甜味的包裝食品，例如白砂糖、餅乾、果汁、冰淇淋、甜點等，幾乎是高果糖來源。尤其購買包裝食品時，成分標示是重要線索。只要看到「高果糖玉米糖漿」、「添加糖」等字眼，就要特別警惕，這些食品雖然裝在包裝裡，但最後往往會被「包進你的肝臟」。

帕爾總結，「糖罐裡湯匙的形狀，會決定你肚子的形狀。」只要民眾舀得越多，肚子與肝臟也越容易變得圓潤，想要預防脂肪肝，除了少油、少酒，更重要的是從源頭減少糖份攝取，才能真正為肝臟健康把關。

根據衛福部衛教資料表明，據106年癌症登記資料顯示，約2成肝癌非由B型肝炎、C型肝炎所引起，主要是脂肪肝所引起。脂肪肝的主要造成原因包括肥胖、過度營養、高血脂、糖尿病控制不良、酗酒等，因脂肪肝無症狀，讓人難以察覺，一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，且脂肪肝也會有肝癌三部曲的病程，即從脂肪肝漸變成肝炎，之後形成肝纖維化，最終形成肝硬化甚至肝癌，因此，國健署提醒民眾，千萬別輕忽脂肪肝對健康的影響。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法