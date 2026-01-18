限制級
甘蔗竟是蛀牙剋星？ 科學家揭「人造口水」 護齒
〔編譯陳成良／綜合報導〕提到甘蔗，大多數人會聯想到甜滋滋的糖分和蛀牙風險。不過，權威科研網站《SciTechDaily》報導，發表於《牙科雜誌（Journal of Dentistry）》的最新研究顛覆了這個刻板印象。巴西聖保羅大學的研究團隊發現，從甘蔗中萃取的一種特殊蛋白質，竟然能製成高效的「人造口水」，在牙齒表面形成防護罩，有效抵擋細菌與酸蝕攻擊。
口水對口腔健康至關重要，它能抑制有害細菌並中和酸性物質。然而，許多頭頸癌患者在接受放射線治療後，唾液腺受損導致嚴重口乾（xerostomia），使牙齒失去天然保護，極易發生嚴重的蛀牙問題。為了解決這個困境，研究團隊鎖定了一種名為「CANECPI-5」的甘蔗半胱氨酸蛋白酶抑制劑。
研究顯示，這種甘蔗蛋白能與牙齒琺瑯質緊密結合，形成一層名為「後天性薄膜（acquired pellicle）」的保護層。這層看不見的盾牌能有效防禦來自果汁、酒精甚至胃酸的侵蝕。更令人振奮的是，當科學家將這種甘蔗蛋白與氟化物及木糖醇（xylitol）混合使用時，防護效果倍增，能顯著減少細菌活動並防止牙齒脫鈣。
實驗證實有效 盼量產造福病患
這項跨國研究結合了巴西、美國與南韓的科學家。在實驗室測試中，這款人造口水已被製成漱口水、凝膠等形式，均顯示出良好的護牙效果。主要研究者布扎拉夫教授（Marília Afonso Rabelo Buzalaf）指出，這項發明不僅能改善口乾的不適感，更能為牙齒提供長效保護。目前該技術已申請專利，團隊正尋求業界合作進行量產，希望能盡快讓這款源自甘蔗的護牙神器上市，造福廣大受口乾與蛀牙所苦的民眾。
