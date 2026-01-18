自由電子報
健康 > 心理精神

腦袋停不下來 中醫用「這2招」幫你找回放鬆

2026/01/18 16:49

中醫師何柏逸示範按壓穴位，以達到身心放鬆的效果。（新樓醫院提供）

中醫師何柏逸示範按壓穴位，以達到身心放鬆的效果。（新樓醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓女子第一次到診間拿出1張紙密密麻麻寫著自己全身症狀及用藥，深怕沒向醫師交代清楚。原來她長期服用抗焦慮藥，工作雖不是很忙，但個性易「搞操煩」，睡不好與容易不安的情緒始終困擾著她。新樓醫院中醫師了解症狀後，透過頭皮針和耳穴貼壓，每週2-3次治療；並指導飲用中藥養生茶飲，幾週後焦慮症狀逐漸改善。

新樓醫院中醫師何柏逸說，在高壓、快節奏的現代生活中，焦慮已成為普遍的文明病。許多人常感到心悸、失眠或莫名緊繃，卻往往在「過度緊繃」與「無力鬆懈」的兩極間擺盪 。真正的放鬆並非癱軟無力，而是一種「剛剛好」的自主狀態，經由中醫特有的針灸與日常中藥養生茶飲，能有效調節自律神經，重拾安定感。

他指出，許多人誤以為放鬆就是無所事事，但在中醫與身心調控的角度看來，真正的放鬆具備明確的定義：就是指身、氣、心的平衡點。身（身體）：是以最小的力量完成任務；氣（呼吸）：呼吸緩、勻、長，且說話語音和暢；心（心神）：意識清醒，注意力輕鬆而專注。

何柏逸表示，身心狀態呈現1個 U 型曲線，一端是「緊繃」（氣短語促），另一端則是「鬆懈」（少氣懶言、昏沉）。這兩者皆屬於「不由自主」的失控狀態，唯有位於底部的「放鬆」，才能讓人在從容不迫中保有身心的自主權。

針對長期處於焦慮、腦袋停不下來的患者，新樓醫院中醫科提供兩大核心針灸療法：（1）耳穴貼壓：刺激「耳神門」、「交感點」與「內分泌點」等穴位，調節情緒中樞、緩解焦慮、平衡思緒，如同隨身帶1個情緒調節器；（2）頭皮針：在枕後肌群及頭皮相對應的區域找到緊繃點，或是依照大腦功能分區進行刺激，使大腦重新建立穩定的睡眠節奏，特別適合腦袋想很多、壓力型失眠者，能縮短入睡時間並增加深層睡眠。

在居家也能做保健，何柏逸分享3種中藥養生茶飲，若有需求者可至中醫科洽詢，（1）安神茶： 使用薰衣草、紅棗、麥門冬、洛神花，搭配玫瑰花或桂花，有助平復情緒；（2）玫瑰花茶： 玫瑰花有疏肝解鬱之效，可加入少許黑糖或紅糖增添口感；（3）疏肝解鬱茶：準備百合、玫瑰、薄荷、佛手柑，煮水飲用，能有效宣散鬱結之氣。

