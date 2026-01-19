自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬日限定紫色花椰菜 營養師授Hold住4營養素撇步

2026/01/19 11:06

健康網》冬日限定紫色花椰菜 營養師授Hold住4營養素撇步

營養師韋恩愛逛市場，他介紹紫色花椰菜超搶眼又富含4大營養素，成為冬天上菜的熱門蔬菜。（韋恩提供）


〔健康頻道／綜合報導〕營養師韋恩愛逛市場，他分享在市場看到難得一見的紫色花椰菜，超級搶眼，其營養架構與白花椰菜相同，但多出了紫色的花青素，所以在抗氧化與發炎調節上更添了一層保護。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」分享，紫色花椰菜的關鍵營養有4種，他叮嚀，「紫色控」要將花椰菜下鍋是有撇步的，清蒸或短時間汆燙可以保留硫代葡萄糖苷活性。他建議，可以搭配橄欖油快炒，有助於脂溶性植化素吸收。最重要的是，避免長時間高溫水煮，會讓花青素與維生素C大量流失。

韋恩分析這搶眼的花椰菜有4大營養素：

●花青素：屬於多酚類植化素，與降低氧化壓力，改善血管內皮功能有關。

●硫代葡萄糖苷：十字花科蔬菜都富含這種含硫植化素，在體內轉換為異硫氰酸鹽，可協助肝臟的解毒酵素系統提升活性。

●維生素C：參與抗氧化循環與免疫調節，同時支援膠原蛋白生成。

●膳食纖維：有助腸道菌群穩定，並間接影響抗發炎與代謝狀態。

韋恩鼓勵多多攝取，這個在冬天可以吃到的紫色花椰菜。不過它的市場售價是高於一般花椰菜，但它一上桌，總是引起話題，更是屬於高營養價值蔬菜。單從它支援抗氧化與抗發炎、有助肝臟解毒活性等益處來看，快放進購買清單。

