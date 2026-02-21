自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

過年最怕皮膚乾到掉屑屑 醫：紅腫熱痛快就醫

2026/02/21 20:04

天氣突然變冷時，皮脂腺的分泌量也隨之減少，部分皮膚容易出現乾燥、發紅、脫屑的情況。（記者林志怡攝）

天氣突然變冷時，皮脂腺的分泌量也隨之減少，部分皮膚容易出現乾燥、發紅、脫屑的情況。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕冬季氣溫變化大，皮膚問題也隨之而來。長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓說，天氣突然轉冷時，皮脂腺分泌的油脂會減少，皮膚也因此變得乾燥、容易發癢，此時千萬不要過度搔抓，否則可能加劇濕疹症狀，建議民眾選擇溫和、低刺激性的乳液保濕，但若持續有紅腫熱痛等症狀，建議就醫求助。

現年28歲的陳小姐是一名上班族，一到冬季手臂後側、關節處，以及小腿、背部就會明顯變得乾燥，並伴隨著搔癢感與脫屑，尤其在冷氣團、寒流報到期間格外嚴重。

陳俊賓指出，天氣突然變冷時，皮脂腺的分泌量也隨之減少，造成部分皮膚區域出現乾燥脫屑、搔癢的情況，因此許多民眾會出現俗稱「冬季濕疹」的「缺脂性濕疹」，是因皮膚表面脂質的減少所引起的濕疹，尤其小腿前側是最常見的好發部位。

針對有冬季濕疹困擾的民眾，陳俊賓提醒，如果民眾此時過度搔抓，不只無法有效緩解搔癢感，甚至可能加劇濕疹的情況，建議可以先從一般日常照顧改善，沐浴時減少乾燥部位的洗劑用量，並在洗完澡後使用溫和、低刺激性的乳液保濕，且注意盡量避免使用具有去角質、美白等成分的品項。

陳俊賓說，有些民眾會使用凡士林等藥品，希望達到保濕的功效，但其實凡士林主要的作用是阻止水分蒸發，本身並沒有補充皮膚水分的效果，因此不建議作為第一階段的處置方式，建議民眾還是要先使用合適的保濕乳液，之後再補上一層油脂，減少水分蒸發。

不過，陳俊賓也強調，如果皮膚在適當的保濕與日常護理下，仍持續有紅腫熱痛等發炎症狀，還是要尋求醫師的協助，必要時須配合藥膏等治療，才能恢復皮膚最佳狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中