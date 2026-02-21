過年最怕皮膚乾到掉屑屑 醫：紅腫熱痛快就醫

天氣突然變冷時，皮脂腺的分泌量也隨之減少，部分皮膚容易出現乾燥、發紅、脫屑的情況。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕冬季氣溫變化大，皮膚問題也隨之而來。長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓說，天氣突然轉冷時，皮脂腺分泌的油脂會減少，皮膚也因此變得乾燥、容易發癢，此時千萬不要過度搔抓，否則可能加劇濕疹症狀，建議民眾選擇溫和、低刺激性的乳液保濕，但若持續有紅腫熱痛等症狀，建議就醫求助。

現年28歲的陳小姐是一名上班族，一到冬季手臂後側、關節處，以及小腿、背部就會明顯變得乾燥，並伴隨著搔癢感與脫屑，尤其在冷氣團、寒流報到期間格外嚴重。

陳俊賓指出，天氣突然變冷時，皮脂腺的分泌量也隨之減少，造成部分皮膚區域出現乾燥脫屑、搔癢的情況，因此許多民眾會出現俗稱「冬季濕疹」的「缺脂性濕疹」，是因皮膚表面脂質的減少所引起的濕疹，尤其小腿前側是最常見的好發部位。

針對有冬季濕疹困擾的民眾，陳俊賓提醒，如果民眾此時過度搔抓，不只無法有效緩解搔癢感，甚至可能加劇濕疹的情況，建議可以先從一般日常照顧改善，沐浴時減少乾燥部位的洗劑用量，並在洗完澡後使用溫和、低刺激性的乳液保濕，且注意盡量避免使用具有去角質、美白等成分的品項。

陳俊賓說，有些民眾會使用凡士林等藥品，希望達到保濕的功效，但其實凡士林主要的作用是阻止水分蒸發，本身並沒有補充皮膚水分的效果，因此不建議作為第一階段的處置方式，建議民眾還是要先使用合適的保濕乳液，之後再補上一層油脂，減少水分蒸發。

不過，陳俊賓也強調，如果皮膚在適當的保濕與日常護理下，仍持續有紅腫熱痛等發炎症狀，還是要尋求醫師的協助，必要時須配合藥膏等治療，才能恢復皮膚最佳狀態。

