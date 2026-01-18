自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》產後美不只瘦！劉品言談Mommy respect 專家：運動這樣做

2026/01/18 17:06

從女星到新手媽媽，劉品言重新定義美。（資料照，記者潘少棠攝）

從女星到新手媽媽，劉品言重新定義美。（資料照，記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕女星劉品言去年與連晨翔結婚，去年11月順利產下女兒「連TT」，當了新手媽媽後認了有產後焦慮：「站在衣櫃前，找不到幾件可以穿的下的衣服」，然而她依然抱持「Mommy respect」心情正向看待，找到自己各個階段美的樣子。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料指出，產後進行適當的運動，包括有氧、肌力，至少每週2天，可以幫助新手媽媽感覺充滿能量、減少壓力。

女星劉品言當新手媽媽3個月，近日在臉書分享2026年的第一趟旅行照，選擇與老公及朋友們露營，除了藉由大自然與朋友療癒身心。她坦言產後焦慮依然存在，「現在的我還不是自己滿意的樣子，沒什麼動力為自己按下快門」。她認為，人生很長，也許無法什麼都做到完美，美醜從來都與胖瘦無關，在健康前提下的審美裡，找到自己各個階段美的樣子。

不少新手媽媽也會與女星劉品言一樣，對於身形的變化有壓力，應該如何開始運動呢？根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料建議，產後運動原則，包含：頻率為每天或至少每週5天以上；時間為每天至少30分鐘以上或每週150分鐘以上；可以逐漸地增加強度至中等費力程度；型態則可以有有氧、肌力2種方式，至少每週2天。

新手媽媽可先從5-10分鐘開始、逐漸增加，再以分段多次方式來累積，1天至少30分鐘以上的運動量，逐漸地增加至可1次30分鐘以上的運動能力及體力。

關於新手媽媽在不同階段的運動內容，國健署進一步建議如下：

1.產後0-3週運動

●骨盆底肌運動，產後若沒有嚴重的會陰撕裂傷，可儘早執行。增加骨盆底肌恢復，及避免產後尿失禁的發生。

方式：收縮會陰及肛門口肌肉5秒，放鬆5秒，重複10次，1天可以執行數次。

●走路

低強度的走路，減少對骨盆底肌的壓力，分段逐漸累積至可達到30分鐘以上。

●登階或爬樓梯

視自己的體力，溫和緩慢的增加頻率。

2.產後3-6週運動

●負重運動

坐姿，雙手將物品（如3公斤左右的背包）抱至胸前。坐在椅子前面1/3的位置，然後背要挺直。雙腳張開，與屁股同寬。吸氣收緊核心，吐氣慢慢站起來，接著慢慢坐下。

●強化腹部核心肌群運動

平躺後運用核心肌群的力量，將膝蓋往肩膀方向帶，慢慢地抬起臀部和下背，停頓一下，再慢慢地回到起始動作。

3.產後6週後的運動

這個階段後與一般成人的運動建議相同。避免於飯前或飯後一小時內進行，運動前先排空膀胱，運動後適當補充水分。運動次數由少漸多，量力而為，勿勉強或過累。有特殊情況或是手術生產者，建議先諮詢醫護人員後再進行。

